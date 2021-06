Les «soirs d’été» dans le jardin du Grenier musique

L’agence Le Grenier musique à Moncton offrira une série de concerts en plein air dans sa cour arrière à compter de la mi-juillet. La gérante Carol Doucet espère donner ainsi un petit coup de pouce aux musiciens qui, pour un deuxième été consécutif, ont peu d’occasions de se produire sur scène.

Si les frontières avec les autres provinces canadiennes sont rouvertes, il reste que les artistes de l’Acadie n’ont pas beaucoup de spectacles cet été, note Carol Doucet.

«C’est sûr que la relance du monde du spectacle ça commence un peu, mais très lentement. Si je calcule par un été normal, j’aurais conclu pour les artistes de l’agence peut-être quatre fois plus de spectacles de ce qui va se passer cet été. Je cherchais une occasion pour faire jouer des artistes de mon agence, mais aussi des artistes invités», a-t-elle déclaré.

Durant la saison estivale, les artistes sont habituellement invités à se produire dans les nombreux festivals. Or cet été, il n’y a pas autant de festivals et ceux qui vont de l’avant ont réduit le nombre de places et d’artistes en spectacle, soulève Mme Doucet.

«En plus de ça, ils doivent reprendre des artistes qu’ils avaient annulés. Toute cette situation de la COVID avec quasiment deux ans de spectacles qui sont perdus en un sens, ça retarde toute l’industrie de trois, quatre ans.»

Carol Doucet a donc décidé de prendre les choses en main et d’offrir une série estivale de dix concerts dans la cour de l’agence sur la rue Portledge, située près du centre-ville de Moncton. Intitulée les «soirs d’été», cette série mettra en vedette des auteurs-compositeurs-interprètes comme Matt Boudreau, Caroline Savoie, Dans l’Shed, Joey Robin Haché, Maggie Savoie, Simon Daniel, Marc à Paul à Jos et Daniel Léger.

Les responsables de l’agence ont aménagé la cour pour l’occasion en se dotant d’un petit chapiteau, en plus d’embaucher Robin Breau à la sonorisation. Les spectacles qui seront présentés les jeudis soirs à compter de 19h pourront accueillir jusqu’à 50 spectateurs en respectant les consignes sanitaires. C’est un quartier assez résidentiel où habitent plusieurs musiciens. Selon Carol Doucet, les voisins sont enchantés par l’idée. Les artistes seront en formule duo, trio ou quatuor. C’est Chloé Breault qui donnera le coup d’envoi à la série le 15 juillet. La programmation s’étend jusqu’au 16 septembre. En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à la salle communautaire au sous-sol de la cathédrale de Moncton. Les gens qui désirent assister aux concerts doivent se procurer des billets à l’avance.