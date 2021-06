Un premier Café culturel à Memramcook

Oeuvres d’art, littératures acadiennes, musiques, jeux géants et produits locaux sont offerts au nouveau Café culturel du Monument-Lefebvre à Memramcook. La responsable Sophie Doucette veut ainsi créer un endroit rassembleur permettant à la collectivité de se retrouver au lieu historique national.

La directrice générale du Monument-Lefebvre, Sophie Doucette, songeait à ouvrir un café culturel depuis longtemps. C’est un rêve de jeunesse, confie-t-elle. Assise à une grande table de bois restaurée qui témoigne du patrimoine de l’établissement, elle parle de ce café avec enthousiasme.

«Depuis le début, je le décris comme un projet de café culturel en devenir. On y va un pas à la fois», souligne-t-elle.

Seul établissement du genre dans la vallée de Memramcook, le Café culturel permettra aux gens de s’approprier davantage le Monument-Lefebvre, espère-t-elle. À son avis, il y a un réel besoin dans la communauté pour ce genre de café.

«Parfois on l’oublie à quel point c’est particulier d’avoir un lieu historique de cette importance ici. Ça nous appartient à tous, Canadiens et Canadiennes. Le Café est une autre raison pour que les gens viennent au monument. Il est temps d’avoir ce genre d’endroit dans la Vallée où les gens peuvent se rencontrer, prendre un verre et discuter.»

L’établissement offre pour l’instant surtout des breuvages: café, thés en feuille, chocolat chaud, bières artisanales, vin et cidre. Ce sont tous des produits développés par des entreprises locales. Éventuellement, Sophie Doucette envisage de créer des partenariats avec des fournisseurs locaux pour offrir aussi de la nourriture.

Ce projet a débuté avec la restauration des planchers de bois du Monument-Lefebvre, initié par Parcs Canada. La direction de l’établissement y a vu l’occasion d’entreprendre des travaux pour aménager un Café; une idée qui avait d’ailleurs été proposée dans le cadre du plan stratégique.

Le Café occupe maintenant l’espace de l’ancienne boutique et de la billetterie. Abondamment éclairé, le grand espace a été transformé. Des œuvres d’art d’une quinzaine d’artistes de l’Acadie sont exposées. On retrouve, entre autres, des peintures de Georgette Bourgeois, Michel Thériault, Réjean Chiasson, Mathieu Hébert, Danielle Boudreau et Anna Rail. Lorsqu’ils ont lancé un appel général aux artistes, ils ont reçu une soixantaine de soumissions, démontrant ainsi le grand nombre d’artistes visuels dans la région et le besoin de lieux d’exposition. On demandait pour seul critère que les créateurs aient un lien avec l’Acadie. Sophie Doucette a effectué une sélection afin d’offrir une variété de thèmes et de styles.

«Pour les gens qui sont moins connaisseurs en art, une galerie d’art peut être intimidante, donc c’était d’offrir une occasion pour les artistes de se faire connaître et sensibiliser la population à la production artistique en Acadie. On le faisait déjà avec la musique, les spectacles et les livres, alors pourquoi pas avec les arts visuels.»

Ces œuvres seront en montre jusqu’à la fin du mois d’août. La direction lancera un nouvel appel d’offres plus tard cet été.

On peut admirer également une série d’affiches fictives de spectacles qui ont réellement eu lieu au Monument-Lefebvre réalisées par Rémi Belliveau, finaliste du Prix Sobey. Ces affiches qui annoncent les concerts de violon d’Arthur LeBlanc, Éloi LeBlanc et Yudi Menuhin ont été créées dans le cadre de son projet d’installation Dissonances rurales. À partir du 15 juillet, le Café présentera également des spectacles sur sa terrasse extérieure, mettant en vedette des musiciens locaux.

L’ameublement du Café culturel évoque le passé de l’établissement. Certains des items faisaient partie de l’ameublement du Collège Saint-Joseph. Les chaises proviennent de l’Institut de Memramcook et on retrouve aussi de petites tables récupérées d’un ancien bar de la région. Les responsables se sont procuré un ancien pupitre de travail qui a appartenu au frère du Dr Camille Gaudet, qui était le médecin du collège. Par la suite, le pupitre en question a changé de main pour finalement revenir à Memramcook, raconte Sophie Doucette.