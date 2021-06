Les Hay Babies se retirent du spectacle de la Fête du Canada

Les Hay Babies qui devaient être du spectacle virtuel télévisé de la Fête du Canada ont choisi de se retirer de l’événement par respect pour les peuples des Premières nations qui traversent des moments difficiles.

Jointe lundi soir, Viviane Roy des Hay Babies a expliqué que le trio acadien n’avait pas le cœur à la fête et préférait plutôt profiter de ce moment comme un temps de réflexion et de solidarité envers les peuples autochtones. Les récentes découvertes des restes d’enfants enterrés sur le site d’anciens pensionnats autochtones ont poussé le trio à prendre cette décision. Quand le groupe a accepté de prendre part au spectacle, c’était avant ces découvertes tragiques et troublantes. Elles devaient en plus interpréter des chansons festives, ce qui selon Viviane Roy n’est pas du tout approprié en ce moment.

«Ça feelait juste pas approprié. Je pense que c’est plus un temps de réflexion et de respect pour les peuples autochtones. Nous ça nous tentait plus de réfléchir, de s’informer et de prendre cette journée comme respect aux victimes», a exprimé la musicienne.

Celle-ci s’est faite plutôt discrète parce qu’elle n’a surtout pas envie de créer de controverse ou toute une histoire avec leur décision. Elle précise que leur équipe a compris leur démarche. Elles ne veulent pas se retrouver à l’avant-scène. L’attention doit être tournée vers les victimes et les peuples autochtones, estime l’artiste.

Le spectacle de la Fête du Canada qui sera diffusé le 1er juillet à compter de 21h rassemble plus de 30 artistes de plusieurs régions du pays.