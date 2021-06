Les Hay Babies sur la scène du spectacle de la Fête du Canada

Les Hay Babies sont de la distribution du grand spectacle virtuel télévisé de la Fête du Canada qui mettra en vedette une trentaine d’artistes et groupes.

Animé par Véronic Dicaire et Jully Black, le spectacle d’envergure nationale qui permettra de voyager d’une région à l’autre du pays rassemblera des artistes de toutes les provinces et territoires. Il sera diffusé ce jeudi 1er juillet sur Radio-Canada et CBC, ainsi que sur les plateformes de Patrimoine canadien à compter de 21h.

Le trio acadien, récemment primé au Gala Trille Or et à l’Association de la musique de la côte Est pour son album Boîte aux lettres, représente le Nouveau-Brunswick dans cet événement intitulé Lumières sur la Fête du Canada. Damien Robitaille, Lara Fabian, Mélissa Bédard, Paper Lions, Les Trois Accords, FouKi et Shawn Jobin figurent parmi les artistes qui monteront sur cette scène canadienne virtuelle.