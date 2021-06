Quel est le lien entre Le Survenant et l’Acadie?

Beaucoup plus que l’auteure d’un seul roman, Le Survenant, Germaine Guèvremont a écrit l’un des plus grands cycles de la littérature du Canada français, soutient l’essayiste et professeur David Décarie qui lève le voile sur l’œuvre de la célèbre écrivaine québécoise, tout en étudiant son lien avec l’Acadie.

Le Survenant a marqué plusieurs générations, mais au-delà du livre publié en 1945, de séries télévisées et du film d’Érik Canuel en 2005 ayant suivi, il y a beaucoup plus à découvrir sur l’œuvre de Guèvremont, soutient David Décarie. Le directeur du département d’études françaises à l’Université de Moncton s’intéresse à cette écrivaine depuis plus de dix ans. Son intérêt est né lorsqu’il a lu pour la première fois Le Survenant. Il a alors été fasciné, le poussant à lire ses autres ouvrages et à mener des recherches plus approfondies. Même s’il envisage de publier d’autres éditions critiques sur ses œuvres, il a le sentiment d’avoir clos un chapitre avec son essai intitulé Le rêve de Phonsine.

«On l’a reçue pour une œuvre alors qu’à mon sens comme Michel Tremblay, elle a écrit un grand cycle. Il n’y en a pas des tonnes de cycles. Puis elle, c’est la première. Et son cycle a connu vraiment un succès phénoménal qu’on a oublié parce que les parties radio et télévision sont tombées alors si on veut, il y a un travail presque patrimonial dans ce que je fais.»

Dans son essai, David Décarie met en parallèle le Cycle du Survenant et le cauchemar de la chute dans un puits sans fond qu’elle prête à son personnage d’Aphonsine Ladouceur de son second roman, Marie-Didace. En tentant de retirer la tasse au personnage de l’Acayenne, Phonsine se penche au-dessus du puits et voit sa petite fille tomber. Dans son essai, l’auteur présente les multiples interprétations de ce rêve qui se reflètent dans les écrits de l’écrivaine.

«J’avais toutes sortes d’articles et en cherchant à mettre tout ça ensemble et en réfléchissant à l’essai, je me suis intéressé de plus en plus au rêve. Je me suis rendu compte qu’il était partout d’une certaine façon. Et ça me semblait faire un contrepoint vraiment intéressant au cycle qui fait plusieurs milliers de pages alors que le rêve c’est quelques lignes», a expliqué l’auteur.

D’après ses recherches, le rêve est l’expression d’importants traumatismes et du gouffre qui habitait l’écrivaine et qu’elle cherchait à combler par l’écriture. Pour illustrer son propos, l’essayiste se sert du «thaumatrope», un jouet optique ancien constitué d’un disque de carton et d’une ficelle qui permet d’animer les images sur les deux faces. David Décarie met en lumière son œuvre en s’appuyant sur trois aspects de la vie de l’écrivaine: le deuil, les secrets de famille et l’enfant de remplacement.

L’Acayenne

L’Acayenne constitue un personnage important dans l’univers de Germaine Guèvremont. David Décarie s’est donc penché sur l’Acadie, ce que peu de chercheurs ont fait à ce jour, note-t-il. Dans une chronique, Germaine Guèvremont a écrit que sa mère serait décédée à Memramcook alors qu’elle n’est pas morte dans ce village.

«C’était un court texte vraiment curieux qui éclaire toutes sortes de choses dans son œuvre et son rapport à l’Acadie. Son œuvre est vraiment centrée sur le Chenal du Moine (près de Sorel) mais la deuxième région, ce n’est pas sa région natale de Sainte-Scholastique, c’est l’Acadie. Ça va se continuer dans les œuvres médiatiques, les romans. L’Acadie est importante dans son imaginaire et j’ai cherché à comprendre pourquoi.»

Cet intérêt pour l’Acadie viendra du rapport à la mère et à sa sœur Éliane décédée un 15 août. Sa belle-fille Elmire Arsenault était originaire des Îles-de-la-Madeleine. Germaine Guèvremont aurait séjourné en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Du moins, elle semble bien connaître l’Acadie.

«Il est fort possible qu’elle soit passée par l’Acadie. Il y a un certain rapport, mais ce n’est pas un rapport si évident et mystérieusement qu’est-ce que sa mère allait faire à Memramcook. Ça, je ne l’ai jamais su. Toujours est-il que ce personnage-là est vraiment important dans son imaginaire pour toutes sortes de choses. C’est une variation du Survenant. On l’appelle La Survenante. Elle est importante dans le rêve aussi.»

Son cycle du Survenant qui s’étend des années 1920 aux années 1960, s’est déployé sous différentes formes: chroniques, romans, feuilletons, radio-romans, séries télévisées. David Décarie s’attaque aux idées préconçues entourant le parcours de l’écrivaine. Si certains l’ont considérée comme une écrivaine intuitive, l’essayiste démontre clairement que celle qui était aussi journaliste maîtrisait son art, qu’elle a travaillé dans plusieurs domaines de l’écriture toute sa vie et qu’elle savait ce qu’elle faisait.

«Ça n’a pas été facile. C’est une pionnière dans plusieurs domaines et toujours avec une extrême discrétion […]. Mais derrière ça, c’était une travailleuse acharnée. Il faut se replacer dans son époque. Il n’y avait pas beaucoup d’exemples. Elle raconte qu’après avoir publié En pleine terre, elle était terrorisée, elle s’est cachée chez elle une semaine.»

Quand David Décarie étudie les œuvres d’un écrivain, c’est que ces dernières l’obsèdent d’une certaine façon. Il a d’ailleurs commencé également à travailler sur l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien (Le seigneur des anneaux).

Son ouvrage Le rêve de Phonsine est publié aux Presses de l’Université de Montréal.