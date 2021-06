À la découverte de 400 ans de mode européenne à Barachois

Robe à plis Watteau, pourpoint de velours, coiffe à la Fontange ou encore maillot de bain de l’époque victorienne; l’exposition Dans ma garde-robe… 400 ans de mode convie le public à un voyage dans le temps. Cette collection de vêtements d’époque présentée à l’Église historique de Barachois, réalisée par Annette White, permet aussi de découvrir les influences sociales sur l’évolution de la mode européenne.

Depuis près de 40 ans, la chercheuse, conservatrice, auteure et enseignante à la retraite de Moncton a développé une véritable passion pour les costumes historiques. Elle présente une partie de sa collection qui rassemble 22 costumes, dont 21 qui se portaient en Europe du 17e au 20e siècle. Celle-ci a reconstitué les vêtements en respectant les traditions, les techniques, les motifs, les teintures et la richesse des textiles de l’époque.

«J’ai essayé de reproduire autant que possible fidèlement, de représenter les dentelles, les rubans et faire les finitions à la main.»

Par exemple, afin de respecter le style de certains vêtements, Annette White a confectionné elle-même les dentelles sur certaines robes.

Son intérêt pour la mode ancienne remonte à l’époque où elle était conservatrice au Musée acadien de l’Université de Moncton. Elle avait alors découvert une collection de vêtements religieux. Selon celle-ci, la finesse du travail, les décorations sur les vêtements sont de véritables petites œuvres d’art. La couture fait partie de sa famille.

«Ma mère était aussi couturière et pour moi, tout le monde a des machines à coudre à la maison.»

On traverse donc 400 ans d’histoire de la mode avec cette exposition présentée à la Galerie d’art Léon-Léger. Parmi les plus anciens costumes, le pourpoint datant du 17e siècle. Les explorateurs français auraient pu porter ce genre de costume pour leur expédition en Acadie, mentionne la créatrice. Pour réaliser ces costumes, elle a mené de nombreuses recherches. Certains vêtements ont nécessité plusieurs mois d’ouvrages. Elle cite en exemple un type de dentelle qui peut prendre une heure à confectionner pour chaque pouce.

Avec l’arrivée de la machine à coudre au 19e siècle, la chercheuse fait remarquer que les gens se sont mis à ajouter encore plus d’ornements sur leurs vêtements.

À mesure qu’on avance dans le temps, les vêtements pour femme deviennent un peu moins amples et paraissent plus confortables. Elle souligne qu’à travers l’évolution de la mode on peut observer des changements sociaux, tels que la révolution industrielle, le développement des technologies et l’émancipation des femmes.

«On voit vraiment une évolution dans la liberté des femmes.»

Dans cette collection, on retrouve aussi une robe contemporaine réalisée à partir d’un défi qu’on lui a proposé.

«C’est une œuvre que j’ai créée d’après un défi qu’on m’a lancé qui était de présenter toutes mes passions sur une pièce.»

Il y a longtemps qu’elle n’a pas exposé ses créations. Chaque année, elle ajoute deux ou trois vêtements à sa collection. Aidée de la conservatrice Deborah Robichaud, elle a mis près de deux années à monter cette exposition, en commençant par l’acquisition des mannequins pour installer les vêtements. Les textes explicatifs ont été préparés par Bernard LeBlanc. L’exposition est présentée du 1er juillet au 30 septembre.

Mme White effectue aussi des recherches sur la mode acadienne. D’ailleurs certains vêtements que l’on retrouve dans cette exposition auraient pu être portés par des Acadiens à l’époque. Elle a entrepris la rédaction d’un manuscrit sur l’habillement des Acadiennes d’avant la Déportation jusqu’au prêt-à-porter. Avec cet ouvrage qui sera éventuellement publié, elle défait des mythes et des idées reçues voulant que les Acadiennes ne portaient que des costumes primitifs. Ses recherches lui ont permis de découvrir, entre autres, qu’il y avait une stratification sociale en Acadie comme ailleurs, se reflétant ainsi dans leur façon de se vêtir.