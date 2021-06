Jared Betts s’occupera de l’entretien du homard géant de Shediac

Après 25 ans à s’occuper de l’entretien et de la peinture du homard géant à l’entrée de la ville de Shediac, Monette Léger passe le flambeau à l’artiste Jared Betts de Moncton.

Tout en respectant le style actuel de cette statue emblématique de la ville côtière, l’artiste, reconnu, entre autres, pour ses murales aux couleurs éclatantes, espère pouvoir lui apporter sa touche personnelle au cours des prochaines années. Le homard pourrait donc être appelé à changer de carapace. Pour cette première saison estivale, il est accompagné de Monette Léger qui agit comme mentor. Ils ont déjà réalisé une semaine de travail sur le homard, à sabler, réparer et repeindre la carapace de l’immense crustacé de 55 tonnes afin qu’il soit prêt à accueillir les visiteurs.

Incontournable attrait touristique de la ville, le homard géant a été installé à l’entrée de la localité il y a 31 ans. Il avait été peint pour la première fois par son créateur Winston Bronnum qui est décédé l’année suivante. Quelques années plus tard, c’est Monette Léger de Shediac qui a pris la relève et a été chargée de l’entretien de la statue de béton haute de 5 mètres. Elle raconte qu’à ses débuts, elle a dû tout apprendre. Au fil des années, elle a effectué beaucoup de recherches afin de peaufiner ses techniques. Été après été, la sculpture subit divers dommages sur sa surface.

«Il y a des gens qui grimpent et glissent dessus. On a des marques, des égratignures. On surveille toutes ces choses-là. Quand le soleil frappe le homard, comme l’intérieur est vide, ça fait une pression qui pousse sur le ciment. L’humidité se ramasse entre la peinture et le béton», a expliqué l’artiste de 62 ans.

Après 25 ans, elle estime qu’il est temps de tirer sa révérence, précisant que c’est un travail assez exigeant. Grimpés sur la structure du homard, les artistes travaillent sur une surface qui n’est pas plane.

«On doit monter sur le homard, travailler durant de longues heures dans les éléments. C’est une grosse job. L’année passée, c’était la première année sans mon mari parce qu’il est décédé en 2019 et on travaillait tout le temps ensemble. J’ai trouvé ça encore plus dur. Il fallait que je trouve des gens qui peuvent manipuler les outils nécessaires», a confié l’artiste qui certaines années pouvait mettre jusqu’à une centaine d’heures de travail sur la statue.

La municipalité a donc lancé un appel de candidatures auprès des artistes du Nouveau-Brunswick. Parmi les candidatures reçues, celle de Jared Betts leur a semblé particulièrement intéressante, souligne Monette Léger qui a fait partie du comité de sélection. De plus, c’est un artiste local. Elle a bien hâte de voir la touche de Jared Betts.

Fasciné par la vie marine

L’artiste de Moncton raconte que l’océan et toutes les créatures qui y habitent l’ont toujours fasciné. Celui qui ressent un rapport profond avec le monde marin s’est même fait faire un tatou de crabe.

«Même quand je ne suis pas près de l’océan, je regarde des documentaires sur l’océan. En grandissant, le homard de Shediac est devenu quelque chose de nostalgique pour moi. C’est une sorte de fantaisie cet immense homard, c’est magique.»

Il admet que c’est davantage de travail qu’il envisageait au début, mais il adore les défis. Il entend respecter le style de sa prédecesseure et les attentes de la municipalité. L’artiste qui crée souvent des œuvres abstraites a étudié aussi le figuratif et des approches réalistes.

«Monette Léger a passé à travers différents styles, différentes techniques pour que la statue ressemble à un vrai homard. Je veux maintenir cela, mais aussi, je pense que c’est important pour les artistes d’avoir leur propre voix. J’aime vraiment la répétition des teintes. J’espère qu’au fil des années, je pourrai définitivement mettre de plus en plus ma touche dans la sculpture.»

Il rappelle que la carapace du homard a déjà plusieurs couleurs et des motifs très abstraits, lui permettant d’être créatif. Il n’écarte pas l’idée un jour de peindre un homard bleu, ajoutant que le changement est sain pour une collectivité.

Au cours des prochaines années, Jared Betts entend poursuivre ses recherches et ses études de la vie marine en visitant des aquariums et en consultant des biologistes.

L’artiste a aussi une toute nouvelle collection de peintures et de dessins à la galerie Apple Art à Moncton. En septembre, il présentera une exposition solo à la Spicer Marrifield Gallery à Saint-Jean.