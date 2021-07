Tracadie: deux grands spectacles seront présentés en août

Un promoteur de Tracadie souhaite marquer le retour à la vie normale en grand. Deux mégaspectacles prévus en août mettront en vedette Cayouche, Les Gars du Nord, Martin Deschamps et Breen LeBoeuf.

Le premier des deux spectacles, organisés par Spectacle Tracadie, se tiendra le 14 août à 20h. Il met en vedette Cayouche et les Gars du Nord, un groupe composé de Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc Couture, Maxime McGraw et Danny Boudreau.

Le 28 août, un concert rock est au programme avec Martin Deschamps, Breen Leboeuf et le groupe UnderCover: Legends of Rock, qui se spécialise dans les reprises de classiques de la musique rock.

Les spectacles doivent se dérouler sur la scène du Grand Chapiteau de Tracadie, installé sur la rue Principale devant le Sheila Dairy Bar.

Il est possible d’acheter des billets à la porte, au dépanneur CM et sur internet à la Billetterie des Tracadilles. Les spectacles s’adressent aux personnes âgées de 19 ans et plus. Une section sera aménagée pour les fauteuils roulants. Billets en quantités limitées.

À l’heure actuelle, la Santé publique permet des rassemblements formels à l’intérieur à 50% de capacité et avec un plan opérationnel en place. Les rassemblements formels sont permis à l’extérieur avec de la distanciation et un plan opérationnel.

Les mesures sanitaires seront levées lorsqu’au moins 75% de la population seront pleinement vaccinés contre la COVID-19.