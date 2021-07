Les jeunes invités à faire la Virée littéraire avec Féeli Tout et Oscargot

Les élèves de la maternelle à la cinquième année du District scolaire francophone Sud (DSFS) sont invités à faire la Virée littéraire avec Féeli Tout et Oscargot pendant les vacances estivales.

«Cette initiative a été développée dans le sillage de la pandémie qui a eu un impact sur l’apprentissage de la lecture, explique Nathalie Kerry, directrice générale par intérim du DSFS. Les mois d’absence de l’école ont élargi les écarts en littératie, particulièrement chez les élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. Nous avons donc voulu lancer un défi lecture estival, ludique et amusant, qui contribuera du même coup à réduire les écarts en littératie.»

Dans le cadre de la Virée littéraire du DSFS, Féeli Tout et son compagnon Oscargot invitent les élèves à parcourir, de manière imaginaire, les villes et villages de toutes les communautés du district et de lire un livre à chaque arrêt, d’inscrire le titre des livres lus, qu’ils soient imprimés ou électroniques, dans leur carnet de la virée et leur appréciation de ceux-ci.

Distribués aux élèves de la maternelle à la cinquième année des écoles du DSFS et dans les garderies éducatives de la région, les carnets de la virée contiennent un billet de participation. Grâce à ces billets, les élèves et les garderies courent la chance de gagner des prix lors de la rentrée scolaire, en septembre 2021.

Les études démontrent que les enfants qui lisent tous les jours progressent mieux en lecture, une pratique qui contribue également à leur réussite éducative.