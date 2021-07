Festival du homard: le spectacle de vendredi reporté

En raison du mauvais temps annoncé, la direction du Festival du homard de Shediac a décidé de reporter à une date ultérieure son spectacle du vendredi 9 juillet.

Avec le passage probable de la tempête tropicale Elsa, de fortes pluies sont attendues durant la soirée de vendredi. Ce spectacle qui met en vedette notamment The Big bad party band comme tête d’affiche est remis à plus tard. La nouvelle date du spectacle sera annoncée dès que possible, a fait savoir la direction du festival. Les gens peuvent conserver leur billet ou obtenir un remboursement.

Les deux autres spectacles extérieurs prévus à la programmation du festival, samedi et dimanche, sont maintenus.