Une semaine inspirante à Petit-Rocher

La tournée estivale du Festival Inspire s’arrête à Petit-Rocher cette semaine, avant dernière étape de l’événement qui fait le tour de la province cette année.

Les activités ont débuté mardi. L’artiste montréalais Sbuone était attendu un peu plus tard dans la journée.

Le peintre d’origine française aura l’occasion de peindre une murale sur deux des façades de la nouvelle Maison de l’Acadie.

L’immeuble, situé sur la rue Principale à Petit-Rocher, abrite les bureaux de plusieurs organismes acadiens et un point de service d’UNI Coopération financière.

Lors du passage de l’Acadie Nouvelle, des employés s’affairaient à recouvrir les façades d’une couche d’apprêt aux couleurs bleues et blanches.

Malgré le mauvais temps au programme au cours des prochains jours, Sbuone devrait pouvoir réaliser ses œuvres sur une période d’une dizaine de jours.

«Les œuvres sont liées à l’histoire de l’Acadie et à celle de Petit-Rocher. Ce sera moderne, coloré et des plus plaisant au regard», a indiqué Guillaume Lebreton, du comité organisateur du Festival Inspire.

Les activités se poursuivront mercredi soir avec la présentation du spectacle du duo d’humoristes formé de Nathan Dimitroff et Line Woods.

Le spectacle gratuit, qui se tiendra sur le site de la Maison de l’Acadie, débutera à 19h. En cas de mauvais temps, la prestation aura lieu à l’intérieur.

Initialement prévu à Petit-Rocher du 14 au 20 juin, le comité organisateur du festival avait dû repousser la tenue de l’événement en raison de la quarantaine alors imposée à certains artistes participants.

En plus de battre son plein à Petit-Rocher jusqu’à samedi, le Festival Inspire se déroule simultanément à Shippagan.

Le duo humoristique formé de Line Woods et Nathan Dimitroff y est d’ailleurs en spectacle ce soir.

Dans le cadre de l’événement, trois murales seront peintes au Centre Rhéal-Cormier par des artistes d’Halifax à partir de jeudi.

Mercredi à midi, un barbecue avec DJ aura lieu aux abords du même site à Shippagan.

Le Festival Inspire se déplacera à Shediac la semaine prochaine pour son dernier arrêt de la saison.