Le Festival Acadie Rock mise sur la sécurité et la prudence

Face à la recrudescence récente de cas de COVID-19, le 10e Festival Acadie Rock à Moncton, du 13 au 20 août, a choisi d’annuler le tintamarre en plus de revoir son plan d’accueil afin d’offrir des festivités les plus sécuritaires possible.

Si le directeur du Festival, Éric Cormier, admet que le choix d’annuler le tintamarre du 15 août n’a pas été une décision facile, il reste que l’équipe du festival a opté pour la prudence malgré le retour en phase verte dans la province. Leur objectif est d’offrir un événement sécuritaire. Particulièrement touchée, la région de Moncton a enregistré une éclosion de cas de COVID-19 au cours des derniers jours. Plusieurs endroits possibles d’exposition au virus ont été identifiés dans cette région par la Santé publique.

«Le nombre de lieux d’exposition, entre autres, a fait pencher la balance. En annulant le tintamarre, ça nous permet vraiment une entrée plus progressive sur le site du spectacle du 15 août […]. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais en fin de compte, on a pesé les pour et les contres et on s’est dit qu’on voulait offrir un événement sécuritaire pour notre public, mais aussi pour nos bénévoles, nos employés et nos artistes», a déclaré Éric Cormier, lorsqu’il a été joint par l’Acadie Nouvelle.

Présenté au parc des arts du Sommet devant le Centre culturel Aberdeen, le spectacle extérieur de la Fête nationale de l’Acadie pourra accueillir jusqu’à un maximum de 500 personnes. Les laissez-passer gratuits se sont envolés en moins d’une heure et demie, a fait savoir le directeur du festival. C’est donc complet. Les gens sont invités aussi à regarder la production télévisée La Fête en Acadie: Tableau de backyard à Radio-Canada le soir du 15 août.

La direction du festival a également réduit d’environ de moitié la capacité d’accueil de ses salles. Par exemple, la Salle Bernard-LeBlanc qui présente trois spectacles accueillera une centaine de personnes au lieu des 200 spectateurs habituels. Le Théâtre Capitol qui offre un concert gratuit, le 14 août, mettant en lumière la relève acadienne avec Sluice, Baie et Jonathan Sonier, fonctionnera aussi à capacité réduite. Les gens doivent réserver leur laissez-passer. L’équipe du festival prendra également des mesures pour assurer le traçage des contacts des festivaliers sur les sites de spectacle afin de gérer d’éventuelles éclosions du virus liées à l’événement.

«Je pense que l’objectif principal, cette année, est de retrouver notre public, mais on le fait d’une façon progressive.»

Éric Cormier souligne que ces nouvelles mesures entraînent encore une fois des changements de planification pour l’équipe.

«Ça fait 15 mois qu’on change les plans. Pour moi et pour l’équipe, c’était la décision à prendre avec laquelle on se sentait confortable pour offrir une expérience sécuritaire pour ces retrouvailles avec le public.»

Certaines activités comme le spectacle de théâtre déambulatoire Pépins, un parcours de petites détresses au Verger Belliveau se prête déjà bien à ce genre d’exercice, mentionne le directeur.

La vente des billets pour l’ensemble des événements se déroule très bien. Le spectacle de Maggie Savoie, Christine Melanson et des Hôtesses d’Hilaire affiche déjà complet, tandis qu’il ne reste que quelques billets pour le concert de clôture avec Joey Robin Haché et P’tit Belliveau. Le Festival propose un programme artistique diversifié et multidisciplinaire avec des manifestations en art visuel, en littérature, en cinéma, en danse, en musique et en théâtre. Le vernissage d’expositions au Centre culturel Aberdeen et le retour des Soirées jazz avec les groupes Les Improbables et Le Coude à la Salle Empress donneront le coup d’envoi au festival le 13 août.

Alors que l’éclosion dans la région de Moncton préoccupe les organisateurs du Festival Acadie Rock, dans le nord de la province, le Festival acadien de Caraquet entend toujours maintenir son plan de match actuel, fait savoir Carol Doucet, responsable des communications au Festival acadien.

«Étant donné qu’il n’y a pas de cas ici, tout reste pareil», dit-elle.

Aucune autre municipalité n’a annoncé l’annulation de son tintamarre pour le moment.

– Avec la collaboration du journaliste David Caron