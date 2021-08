P’tit Belliveau finaliste pour un important prix national

P’tit Belliveau figure parmi les cinq finalistes francophones du Prix Slaight Music pour un auteur-compositeur en émergence 2021.

Cette distinction remise par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens vise à mettre en valeur les réalisations actuelles et les promesses d’avenir d’auteurs-compositeurs sur le chemin du succès. Cette année, la cohorte de finalistes compte cinq artistes francophones et six artistes anglophones originaires de différentes régions du pays. En plus d’une bourse en argent, ce concours offre aux lauréats la chance de participer aux camps d’écriture de la SOCAN, de bénéficier d’occasions de mentorat et de se voir reconnaître par l’industrie lors des Galas 2021 et 2022 de la SOCAN.

Pour la première fois cette année, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens invite les amateurs de musique à découvrir de nouvelles œuvres musicales et à voter pour l’auteur-compositeur de leur choix dans le cadre du second tour de scrutin du jury. Les amateurs peuvent voter jusqu’au 15 août (23h59) afin de permettre à leur artiste préféré d’obtenir un point boni.

P’tit Belliveau de la Baie Sainte-Marie, seul finaliste de la région Atlantique, est en lice pour ce prix aux côtés de Klô Pelgag, Ariane Roy, Laurence-Anne et Sarahmée. Le nom des lauréats francophone et anglophone sera annoncé au début du mois de septembre. Les Louanges et Charlotte Cardin ont respectivement reçu ce prix en 2019 et 2017. Slaight Music a été créé en 2011 par Allan et Gary Slaight (Allan Slaight est connu comme le pionnier de la diffusion au Canada, un leader de l’industrie musicale et un éminent philanthrope canadien).