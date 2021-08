Le Festival danse atlantique ouvre ses frontières

«Danser malgré tout», voilà ce que s’est donné comme mission l’équipe du 16e Festival danse atlantique à Moncton qui veut rendre cette discipline plus présente dans nos vies. Quarante artistes originaires de l’Acadie, du Québec et de la France se produiront dans une vingtaine d’événements, du 12 au 22 août.

Le Festival danse atlantique (ADFDA) revient en force avec une programmation étoffée après avoir connu des jours un peu plus sombres en 2020 en raison des restrictions sanitaires. Dès janvier, la directrice artistique du Festival, Chantal Cadieux, s’est lancée dans la planification de l’événement malgré l’instabilité de la situation sanitaire.

«Notre devoir est de rendre la danse plus présente dans nos vies et dans le milieu populaire. Pour que ce soit continuellement un projet de vie, il faut qu’on se ressource. On ne va pas faire les mêmes pas de base toute notre vie. Donc, il y a la recherche, la création pour que la danse soit dans nos vies», a-t-elle déclaré en entrevue.

Le menu du 16e festival propose des prestations en salle, en plein air, des séances de cinéma intérieures et extérieures, ainsi qu’un spectacle déambulatoire. Les festivaliers pourront aussi avoir accès à plusieurs ateliers de découverte sur divers styles de danse et de pratiques artistiques. On y retrouve, entre autres, un atelier de théâtre musical donné par Émily Chiasson qui étudie présentement au Joffrey Ballet School à New York, ainsi que des ateliers de danse autochtone, de danses orientales et latines.

Chantal Cadieux confie qu’elle a conçu la programmation avec courage en souhaitant que la bulle atlantique soit de nouveau en place cet été et un allègement des mesures sanitaires. Ses voeux ont été exaucés.

«L’année dernière, c’était le plus petit festival. Cette fois-ci, je me suis lancé à nouveau dans une programmation complète.»

Émergence contemporaine qui mettra en vedette l’Acadienne Chantal Baudouin, le Français Julien Derradj (qui habite à Montréal), ainsi qu’Ariane Famelart et Simone Gauthier du Québec donnera le coup d’envoi au festival, ce jeudi, dans un spectacle présenté à la Salle Bernard-LeBlanc. Ils offriront des prestations intimistes.

«Je suis très contente parce que ce sont trois artistes que j’ai découverts à travers les appels d’offres. Ce sont tous des professionnels de la scène de la danse. C’est vraiment excitant.»

Le festival accueille de nouveau la compagnie de danse percussive Zeugma qui débarque avec son nouveau spectacle Cube. Des représentations sont prévues en plein air sur la rue Downing à Moncton et dans le stationnement de l’aréna à Cap-Pelé. Dans ce spectacle, les interprètes dansent avec des boîtes à percussions et se servent de palettes de bois comme plancher de danse.

«Il rapproche le public près d’eux et ils construisent avec le plancher de danse un gros cube et ils sont en mesure de monter sur le cube et danser sur le cube. C’est très environnemental dans le sens qu’on voit ça de loin et tout d’un coup, on se rapproche et on fait partie de la danse qui devient de plus en plus percussive et percutante.»

Après avoir connu du succès en 2020, le concept du spectacle déambulatoire est de retour cette année. Des prestations solos dans six lieux sont prévues au trajet qui débutera au Parc du Mascaret à Moncton. Le programme du festival comprend aussi des spectacles impromptus (Pop-up) dans deux parcs de la ville, trois séances de cinéma, une performance en plein air du programme pré-professionnel de l’École DansEncorps, ainsi qu’une soirée de danse pour les adolescents.

L’avenir du festival

Dans le but d’assurer une relève à l’organisation, une table ronde sur l’avenir du festival clôturera l’événement le 22 août. Chantal Cadieux rappelle qu’elle organise ce festival depuis maintenant 16 ans presque à bout de bras.

«S’il n’y a pas une relève pour le festival, ça ne va pas continuer à se développer parce que je suis au maximum de ce que je peux faire avec à peu près pas d’équipe. Et moi, je veux développer aussi mon propre travail et ma compagnie.»

Les bénévoles et les artistes qui veulent danser au festival sont au rendez-vous. Elle a d’ailleurs déjà suffisamment de productions pour les deux prochaines années. Si l’événement est bien ancré dans la collectivité, il reste que les défis sont nombreux, notamment en ce qui concerne le développement de public et les ressources humaines. La directrice souhaite sonder la population dansante de la région atlantique pour voir comment elle envisage l’avenir du festival. Doit-il demeurer essentiellement atlantique ou s’ouvrir davantage sur la scène nationale.

«Si on va vraiment atlantique, il faut avoir un budget de développement des produits pour mettre en scène ces produits-là. Si on va plus canadien, comme plus large au national, puisqu’on travaille avec des compagnies qui roulent, il faut avoir de plus gros budgets parce que ce sont de grosses équipes et ça coûte cher à présenter. Comme le public n’est pas toujours au rendez-vous, on ne peut pas se fier à la billetterie. Je voudrais avoir des gens qui réfléchissent à la chose. Je ne peux pas pousser ça toute seule», a-t-elle ajouté.