Les Gars du Nord en spectacle à Petit-Rocher et à Tracadie

Après plus d’un an de restrictions sanitaires, les Acadiens et Acadiennes seront nombreux à fêter ce week-end. À Tracadie et à Petit-Rocher, la responsabilité d’assurer une bonne ambiance festive revient, entre autres, au quatuor Les Gars du Nord.

Le supergroupe acadien, composé de Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Jean-Marc Couture et Maxime McGraw, sera de retour sur scène vendredi à Petit-Rocher lors du Festival Blues d’la Baie avec la jeune formation Moyenne Rig, et Dave Puhacz. Le lendemain, les gars seront à Tracadie au Méga spectacle Acadien qui met aussi en vedette Cayouche.

Les derniers spectacles des Gars du Nord remontent au temps des Fêtes alors qu’ils venaient de lancer un nouvel album avec 11 chansons originales et que les règlements de la Santé publique permettaient la tenue de certaines activités culturelles avec de la distanciation.

«Évidemment, on ne va pas jouer de la musique de Noël. Notre spectacle estival, c’est autre chose. Nous serons 8 ou 9 sur scène. On va faire revivre des classiques acadiens. Ce sont des chansons que les gens sont habitués à entendre dans le temps de la fête des Acadiens. Il y a un côté très festif!», dit Danny Boudreau.

«On a très hâte. Tout le monde est fébrile par rapport à tout ça. On est content de reprendre la route. Justement, on se rencontre aujourd’hui (mardi) pour fignoler tout ça. On a bien hâte à vendredi et à samedi parce que ça va être un gros party», ajoute-t-il.

Bien que le secteur culturel ait été lourdement affecté par la pandémie, dans l’ensemble, les membres des Gars du Nord ont réussi à se tenir occupés avec différents projets. Par exemple, en plus de collaborer au nouvel album des Gars du Nord, Danny Boudreau a aussi lancé un album solo à l’automne 2020.

«Tout le monde de l’industrie est heureux que ça reprenne. De mon côté, je n’ai pas beaucoup arrêté. Ce qui nous a beaucoup manqué c’est le contact avec les gens. Le virtuel c’est le fun pendant un bout, mais à un moment donné, t’as hâte de voir les gens en personne.»

Après leurs deux spectacles du week-end, les Gars du Nord seront de nouveau en pause avant de partir en tournée plus tard cet automne pour des spectacles du temps des Fêtes.

«On se prépare pour un gros automne. Nous avons une grosse tournée de prévue plus tard cette année avec une vingtaine de spectacles, de la fin novembre à décembre.»