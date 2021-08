Céleste Godin: «On n’a pas tous besoin d’être pareils pour être ensemble»

Céleste Godin a envie d’une Acadie plus inclusive, mais sans perdre ses spécificités. Dans son texte qui servira de fil conducteur à la production télévisée La Fête en Acadie: Tableau de Backyard, l’artiste a voulu inviter le peuple acadien à réfléchir à cette question tout en s’inspirant du poème de Guy Arsenault.

Dans Tableau de Backyard, il est question de petites choses qu’on ne remarque pas toujours au premier coup d’oeil. Dans son texte d’animation de l’émission spéciale du 15 août, Céleste Godin a voulu faire ce parallèle avec l’Acadie.

«Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur s’ils font vraiment partie de l’Acadie. Mon gros message là-dedans est de dire que tous les gens qui tombent peut-être dans les craques du plancher de l’Acadie, qui ne se voient pas assez souvent dans les médias, appartiennent eux aussi à l’Acadie», déclare Céleste Godin, poète et dramaturge, qui a écrit un texte spécialement pour l’occasion.

Iel pense notamment aux Acadiens du Québec, de Terre-Neuve, aux couples exogames, aux francophones de Saint-Jean, d’Halifax, ou encore à ceux qui ont des goûts culturels différents, pour ne nommer que ceux-là.

«On n’a pas tous besoin d’être pareil pour être ensemble», évoque l’artiste.

«L’Acadie c’est comme une mosaïque compliquée et il y a un morceau pour tout le monde. C’est peut-être juste qu’on voit des morceaux plus souvent que d’autres…»

Reconnu.e pour sa plume mordante et son regard critique, Céleste Godin tient à proposer un texte rassembleur pour la Fête nationale de l’Acadie peut-être moins intense qu’à son habitude, mais qui ne manquera certainement pas de saveur, promet l’auteur.e.

«C’est sûr que je suis moins intense que d’habitude, mais en même temps, si on fait un show puis on a les oreilles du peuple acadien, je ne me suis pas gêné.e non plus de mentionner une couple de choses qui sont un peu plus difficiles, mais quand même dans l’ambiance d’un show du 15 août.»

L’artiste s’estime privilégié.e de pouvoir s’adresser à l’ensemble du peuple acadien par le biais de la télévision. Ce n’est pas tous les jours que les écrivains ont cette occasion.

«En tant que personne qui écrit à propos de l’Acadie, avoir cette espèce de passerelle directe au peuple, c’est incroyable. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce que je voudrais dire. C’est une belle occasion. C’est la première fois que ce genre de spectacle est animé par quelqu’un d’Halifax.»

D’ailleurs, l’émission regroupe plusieurs musiciens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, région hôtesse du prochain Congrès mondial acadien en 2024. Parmi la soixantaine d’artistes, on retrouve notamment P’tit Belliveau, Cy, Comté de Clare, Mike à Vik, Jacques Surette et Sluice. Céleste Godin précise que les musiciens de la Baie Sainte-Marie et de la région de Par-en-Bas sont réputés pour créer des oeuvres qui sortent du cadre plus connu de la musique acadienne.

«Je suis super fièr.e surtout que les gens pourront voir ce qui se passe dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. À part la Baie Sainte-Marie, il y a plusieurs numéros qui sont tournés à Argyle à Par-en-Bas dans la région d’à côté. Le public va voir des endroits qu’ils n’ont jamais vus. Il y a des affaires dans le show qui vont faire fondre les cerveaux.»

Présentée dimanche à compter de 21h sur Radio-Canada, l’émission se terminera en direct sur la scène du Festival Acadie Rock à Moncton. Céleste Godin sera également de la distribution du Frye Jam, le 17 août.

L’artiste travaille aussi à l’écriture d’une pièce pour Satellite Théâtre qui portera sur l’espace et l’humanité, à la fois philosophique, existentielle et scientifique. Rappelons que Céleste Godin a publié la pièce de théâtre Overlap.