La vie culturelle renaît à Petit-Rocher grâce au Festival Blues d’la Baie

Seul événement culturel notable à tenir l’affiche cette année dans la région Chaleur, le Festival Blues d’la Baie a pris son envol jeudi soir à Petit-Rocher.

Le coup d’envoi des festivités a été donné à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard par l’artiste néo-brunswickois Jean-Marc Couture.

Entouré de ses musiciens, le chanteur originaire de Val-d’Amours a enchaîné les classiques blues rock d’ici et d’ailleurs en plus d’offrir à la foule présente quelques pièces de son répertoire.

«Ça fait du bien de revenir près de chez moi et de pouvoir monter sur scène avec mon band pour la première fois depuis que les spectacles ont repris», a indiqué l’artiste lauréat de l’édition 2012 de Star Académie.

Le lancement du Festival Blues d’la Baie marque un semblant de retour de la vie culturelle dans une région où les activités ont été réduites pratiquement à néant depuis mars 2020, comme partout ailleurs au Nouveau-Brunswick.

«C’est une grosse tâche et une pression supplémentaire d’être le seul festival à avoir lieu en près de deux ans dans la région, mais nous étions prêts!», a affirmé Caroline Boudreau, l’une des organisatrices de l’événement qui en est cette année à sa cinquième édition.

«À l’heure de l’ouverture du festival, les bénévoles sont excités au même point que les organisateurs! On voulait un festival à tout prix…», a ajouté Mme Boudreau.

Le spectacle de Jean-Marc Couture était le point de départ de quatre journées consécutives de célébrations qui se tiennent à Petit-Rocher.

Ce vendredi soir, Les Gars du Nord, Moyenne Rig et Dave Puhacz offriront un party aux saveurs acadiennes.

«C’est un spectacle de party qui va bouger avec plein de grands succès musicaux acadiens», promet Jean-Marc Couture, qui en sera à un deuxième spectacle en autant de soirs dans le cadre du Festival Blues d’la Baie.

Le quatuor néo-brunswickois, qui est complété par Wilfred Le Bouthillier, Maxime McGraw et Danny Boudreau, offrira un spectacle sous le chapiteau qui est érigé à l’arrière de l’École Tournesol.

Samedi soir, SG and The Tone Kings, Carson Downy et le John Boulay Blues Quartet seront à l’affiche lors de la Soirée Blues 2021.

Depuis sa première édition tenue en 2016, l’événement accueille habituellement de 5000 à 10 000 visiteurs. L’achalandage devrait toutefois être moindre en 2021.

La pandémie de COVID-19 a ainsi refroidi quelque peu les ardeurs des organisateurs qui ont dû repousser la tenue de l’événement de quelques semaines et renoncer aux spectacles et à l’animation qui se déroulaient en journée dans les rues de Petit-Rocher.

Même si le Festival Blues d’la Baie prend fin samedi soir, les festivités ne seront pas pour autant terminées dans le village de la région Chaleur.

Une foule d’activités prendront l’affiche dimanche dans le cadre de la fête nationale de l’Acadie.

Un brunch, des spectacles musicaux, des jeux pour enfants, un tintamarre et des feux d’artifice auront ainsi lieu tout au long de cette journée et soirée de célébrations, les plus importantes à se dérouler dans la région Chaleur pour l’occasion.