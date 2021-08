Jonathan Sonier, de la conception sonore à la chanson

L’écriture est à la base de la création des chansons de Jonathan Sonier qui offre un folk planant. L’artiste de Moncton, qui a fait paraître un premier opus, Bateau de verre d’eau, prépare une nouvelle réalisation qui puise son inspiration dans la distance.

Parallèlement à son parcours d’auteur-compositeur-interprète, Jonathan Sonier œuvre aussi dans le domaine de la conception sonore pour le théâtre. Il vient de compléter un stage au Théâtre populaire d’Acadie où il a réalisé une série de balados sous le pseudonyme de Wannabe Concepteur sonore. Dans cette série fort intéressante, il va à la rencontre d’artisans du milieu théâtral afin d’en apprendre davantage sur leur métier, mais aussi pour découvrir leur point de vue à l’égard du rôle du concepteur sonore.

«Ça me donne une idée des différentes facettes que je vais avoir à gérer comme concepteur sonore. J’en ai fait de la conception sonore, mais avec ce stage, j’ai appris beaucoup», a affirmé Jonathan Sonier qui a quelques projets pour différentes compagnies théâtrales cet automne.

«Ce qui m’intéresse c’est d’appuyer ce qui se fait sur scène à travers ma musique et ajouter ma couleur. J’aime beaucoup le travail de studio et d’enregistrement sonore. Si on veut, c’est comme être dans un laboratoire. C’est une tout autre facette que j’explore parallèlement à mes chansons.»

Si comme concepteur sonore, il travaille plus dans l’ombre, il apprécie aussi le fait d’être à l’avant-scène avec ses projets personnels comme auteur-compositeur-interprète. Celui qui a fait des études en jazz à Québec est revenu vivre à Moncton en 2019. Il travaille actuellement à la réalisation d’un deuxième mini disque. Le chanteur à la voix enveloppante offre de jolies mélodies mettant en relief des textes révélant ses observations sur la vie. Pour son deuxième disque, il s’est associé à Rémi-Julien Savard, un ami de longue date de Québec. La distance est au coeur de ce projet qui tombe drôlement bien en ces temps de pandémie, admet le musicien.

«Quand j’ai quitté Québec en 2019, on se questionnait comment on allait continuer à travailler ensemble et on est arrivé avec l’idée d’écrire des textes à distance, c’est quand même assez commun, mais d’imprégner la distance dans les textes et voir comment on peut explorer les différentes facettes de la distance, c’est différent.»

La distance physique, celle que l’on peut avoir avec certains objets ou encore avec les autres. La distance est partout, souligne Jonathan Sonier. Pour ce nouvel enregistrement, le guitariste-chanteur s’est associé à quelques musiciens, dont Chris Cormier à la batterie et Jacques Boudreau (ex-membre de Cy) au synthétiseur.

«C’est encore du folk très doux, un peu planant. Celui-là est un peu plus planant parce que j’y ai ajouté des effets sonores. J’essaie de garder ça le plus simple possible, mais que le texte ressorte plus.»

Ce sont d’abord les textes qui guident ses mélodies, la rythmique et les harmonies dans ses chansons.

«J’ai trouvé comme une certaine complexité dans les textes qui représentait un peu la complexité qu’on pouvait retrouver dans le jazz. Musicalement, c’est peut-être moins complexe que le jazz, mais je trouve ça aussi complexe de l’interpréter.»

Jonathan Sonier, qui s’est produit à plusieurs reprises à Québec, offrira son premier spectacle à Moncton, soit au Théâtre Capitol, ce samedi, dans le cadre du Festival Acadie Rock. Il sera alors accompagné des musiciens Sébastien Michaud, Chris Cormier et Jacques Boudreau. Le public aura l’occasion d’entendre quelques-unes de ses pièces inédites. Il envisage de faire paraître son nouveau disque d’ici la fin de l’année.

Le spectacle, présenté à compter de 19h, mettra en vedette aussi Sluice de la Nouvelle-Écosse et le groupe Baie du nord du Nouveau-Brunswick.