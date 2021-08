Joey Robin Haché: entre la chanson et la musique expérimentale

De multiples facettes colorent l’univers artistique de Joey Robin Haché. Celui qui a fait paraître trois albums de chansons explore aussi la musique expérimentale à travers son nouveau label Liste noire.

Le public de Moncton retrouvera l’univers singulier de Joey Robin Haché lors de son spectacle au Festival Acadie Rock où il partagera la scène de la salle Bernard-LeBlanc avec P’tit Belliveau.

Pour ce concert en formule quatuor formé de ses complices de longue date (Denis Surette, Sébastien Michaud et Danny Bourgeois), il propose un survol de l’ensemble de son parcours en puisant des pièces de ses albums Repaver l’âme, Stigmates et Trente. Joey Robin Haché souligne que ce concert témoignera du bonheur de retrouver la scène après avoir vécu plus d’une année sans spectacle devant public.

«Je pense qu’il va y avoir bien de l’énergie, ça va être ben flyé. Je veux faire en sorte que le monde ait du fun avec mes tounes et celles de P’tit Belliveau.»

Les spectacles ont repris récemment et chaque fois qu’il remonte sur scène, il y a une grande fébrilité qui s’installe. Tout comme d’autres musiciens, il s’est demandé à un certain moment pendant la pandémie, s’il allait pouvoir continuer à faire ce métier. Ce temps d’arrêt lui a permis notamment de travailler à la mise en place d’une nouvelle plateforme qui se spécialise dans la musique expérimentale et la production de cassette, afin d’offrir une présence aux musiciens qui sortent du canevas.

«Ça fait un an que je travaille à mettre quelque chose en forme pour les artistes un peu de l’ombre, comme ceux qui viennent de la scène underground, comme la musique de danse électronique, du « noise », de l’ambiance. On est rendus à notre troisième projet qui va sortir», a-t-il expliqué.

Celui qui a déjà coordonné le Festival Re:Flux s’intéresse à la musique expérimentale et l’exploration sonore depuis plusieurs années. Parallèlement à la création de nouvelles chansons pour un prochain album, il mijote un projet expérimental qui s’intitulerait Maison noire.

«C’est comme le réalisme versus l’abstrait. Je me donne vraiment la chance de complètement expérimenter à 100% sans me mettre de barrière puis c’est ça que Liste noire me permet de faire au lieu d’écrire des affaires quand même assez conventionnelles au niveau des chansons. D’un autre côté, je peux faire tout ce que je veux au niveau du son et faire quelque chose que je trouve beau.»

Pour faire suite à Trente (paru en 2019), celui qui aura 32 ans, le 26 août, envisage de nommer son quatrième disque en fonction de son âge. L’écriture des nouvelles chansons va assez lentement, mentionne-t-il.

«Il y a déjà une quinzaine de chansons en chantier. C’est un peu sur la glace dans le sens que ça avance lentement. Ça avance comme quand on essaie d’avancer sur la glace. Ça glisse.»

Après avoir lancé un retentissant cri du coeur sur son album précédent, il a envie de simplicité et de témoigner des belles choses qui l’entourent dans son quotidien à South Tetagouche près de Bathurst. Même si sa vision du monde demeure plutôt pessimiste, son regard se tourne maintenant davantage vers les beautés de sa vie dans son coin de pays.

«Ça risque d’être beaucoup plus folk. Au lieu d’extrapoler sur les problèmes du monde, je vais essayer d’intérioriser sur les petits conforts de la vie que j’ai autour de moi. Des sujets simples qui viennent du local. J’aime beaucoup Jacques Surette et Thomé Young dans la simplicité des sujets. Je me disais que ce serait cool si j’arrêtais un peu de crier fort puis que je vienne à trouver des bijoux de ce qui m’entoure.»

Le spectacle de Joey Robin Haché et de P’tit Belliveau clôturera le Festival Acadie Rock, vendredi à 20h.