Myriam Arseneau en route vers Granby

Après une pause de quelques années, Myriam Arseneau relance sa carrière musicale et se prépare à monter sur la scène du 53e Festival international de la chanson de Granby. Elle figure parmi les 24 demi-finalistes qui tenteront de décrocher une place en finale.

Myriam Arseneau est une habituée des concours musicaux. L’auteure-compositrice-interprète native de Saint-Laurent près de Robertville a participé à plusieurs compétitions, dont l’émission La Voix en 2015, Accros de la chanson, le Sommet de Kedgwick, le Gala de la chanson de Caraquet qui l’avait d’ailleurs mené jusqu’au festival de Granby en 2017.

Pour cette deuxième participation à ce festival, elle s’estime mieux outillée et beaucoup plus confiante dans le matériel qu’elle présentera sur scène.

«Je suis certainement plus préparée. J’ai une plus grande confiance en mon matériel. Je trouve que ça me ressemble plus. Je n’ai pas plus envie de compétition, je vais vraiment là pour partager et pour présenter mon travail depuis quelques années. Je trouve que mon matériel est plus peaufiné», a déclaré en entrevue l’artiste établie à Montréal.

À son avis, le festival de Granby arrive à un bon moment dans son cheminement. Cette fois-ci, elle a traversé l’ensemble du processus d’audition afin d’atteindre la demi-finale. Un autre artiste acadien, Samuel Mallais de Petit-Rocher (chanteur du groupe Ananas), est aussi des demi-finales.

Pour Myriam Arseneau, cette démarche vise avant tout à donner une visibilité à ses nouvelles créations. «Le fait d’être acceptée me donne la confirmation que mon nouveau matériel mérite d’exister.»

Pendant la pandémie, elle a écrit plusieurs chansons qu’elle souhaite mettre sur disque. Ce premier effort pourrait paraître à l’hiver 2022. Si sa carrière musicale a fonctionné un peu au ralenti aux cours des dernières années, il reste qu’elle est toujours aussi passionnée par la musique. Elle explore les ambiances pop teintées de jazz inspirées un peu par les sonorités folk à la Patrick Watson. La production de son album de six pièces est en chantier. Elle s’est associée au réalisateur et percussionniste William Régner. Ce dernier, qui porte différents chapeaux, a oeuvré à plusieurs projets musicaux.

Guitariste et pianiste, Myriam Arseneau compose de façon épisodique en créant la musique et les paroles presque en même temps. Elle a partagé une vidéo d’une première chanson, Jours gris, qui se retrouvera sur son disque. «C’est ma chanson de pandémie comme la majorité des artistes en ont une. Je voyais l’hiver qui s’en venait et l’isolement en me disant qu’il fallait que je me donne de l’énergie pour affronter ça.»

Ses inspirations lui viennent de sa vie des dernières années et de ce qui a enclenché son retour à la musique. Lors de la demi-finale, ce jeudi 19 août, elle interprétera trois nouvelles pièces qui figureront sur son album.

Les demi-finales se déroulent du 17 au 20 août. À l’issue des demi-finales animées par Nicolas Ouellet, le jury choisira quatre candidats qui se retrouveront à la grande finale le 25 août au Palace de Granby. L’artiste récipiendaire du prix du public, s’il n’a pas été choisi par le jury, s’ajoutera comme 5e finaliste. Rappelons que plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes de l’Acadie sont passés par ce concours, dont Caroline Savoie, Lisa LeBlanc, Joey Robin Haché, Jean-François Breau et Pierre Guitard pour ne nommer que ceux-là. Ce festival a permis à un grand nombre d’artistes de la francophonie canadienne de se tailler une belle place dans le monde de la chanson.