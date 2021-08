Accros de la chanson: Écarlate et Maude Sonier triomphent

Le groupe Écarlate de Moncton et l’auteure-compositrice-interprète Maude Sonier de Miramichi sont repartis de la 17e finale du concours Accros de la chanson avec les grands honneurs.

Neuf prix ont été remis lors de la finale présentée, mercredi soir, à la Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe, devant une petite foule de spectateurs enthousiastes.

En partenariat avec le Festival Acadie Rock, le spectacle a clôturé les Retrouvailles du 50e anniversaire de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB). Les prestations de chacun des finalistes groupes et solos ont été filmées dans leur région pour ensuite être diffusées sur grand écran, en salle et de façon virtuelle.

En plus d’être lauréat de la catégorie groupe, le trio Écarlate a récolté plusieurs récompenses dont les prix Coup de coeur du Festival acadien de Caraquet, du Pays de la Sagouine et du Théâtre Capitol. Cette formation qui a remporté aussi le 52e Gala de la chanson de Caraquet, plus tôt cet été, n’était toujours pas redescendue de son nuage. Daphné McIntyre, Samuel LeBlanc et Clémence Langlois étaient radieux et ébahis de remporter une fois plus les honneurs.

«On était vraiment ici pour avoir du fun, pour l’expérience. Nous avons tellement appris que même si on n’avait pas gagné, on serait heureux. Le fait qu’on a gagné, c’est merveilleux aussi», a déclaré Daphné McIntyre.

«On est arrivé ici avec tellement pas d’attente. On voulait juste faire ça pour la musique», a renchéri Clémence Langlois.

Le trio a salué le travail de la FJFNB qui contribue à la relève musicale francophone de la province et la porte-parole d’Accros 17, Chloé Breault. Celle-ci a d’ailleurs offert un superbe extrait de spectacle. «On a besoin de la relève et c’est à cause de ça qu’on peut percer, chanter et faire ce qu’on aime», a affirmé Daphné McIntyre.

La lauréate de la catégorie solo, Maude Sonier, une habituée des concours musicaux, a ressenti de la fierté à l’issue de la finale.

«Premièrement je tiens à dire que je n’étais pas ici pour gagner. La raison pour laquelle j’ai participé tellement de fois c’est justement parce que j’en apprends tellement des ateliers et des performances, mais c’est certain que gagner me donne un petit sentiment de fierté. J’ai persévéré malgré tout et j’ai de la fierté.»

Celle qui s’accompagne tantôt au piano tantôt à la guitare a ajouté une récompense à sa récolte, soit le prix Coup de coeur de la série de spectacles Acoustica de la Ville de Moncton; une distinction qu’elle partage avec un autre finaliste, le duo Quasar de Campbellton. Cette formation a mis la main sur deux autres prix, dont ceux de l’Université de Moncton et de la Maison de la culture de Shippagan. L’artiste Myriam Thomas de Caraquet a été récompensée de deux prix lors de cette grande finale.

Animée par l’auteure-compositrice-interprète Émilie Landry et le jeune conteur Alexis Bourque de Shediac, la soirée a permis de découvrir une belle variété d’artistes en devenir au talent prometteur. Le public a pu voir aussi les prestations de Grouvi de Saint-Jean et d’Alicia Robichaud de Tracadie.

Les finalistes ont lancé cette semaine l’album Accros 17 disponible sur toutes les plateformes numériques.