Les Hôtesses d’Hilaire entrent dans une nouvelle ère

«Un an, sept mois et sept jours», que Les Hôtesses d’Hilaire n’avaient pas donné de spectacle. Le chanteur Serge Brideau a presque compté les heures tellement il est heureux de remonter sur scène.

Après avoir présenté un concert au Festival acadien de Caraquet, le 14 août, devant une foule estimée à environ 600 personnes au Carrefour de la mer, le quintette rock alternatif acadien débarque à Moncton ce jeudi. Cette fois, la formation se produira au Festival Acadie Rock à la salle Bernard-LeBlanc où elle partagera la scène avec Maggie Savoie et Christine Melanson. Les billets se sont envolés rapidement et le spectacle affiche déjà complet. Étant donné que l’ambiance sera plus intime qu’à Caraquet, le chanteur se permettra peut-être d’échanger davantage avec le public. Serge Brideau rappelle que c’est à Moncton où l’aventure des Hôtesses d’Hilaire a pris son envol.

Pour cette tournée de cinq concerts, le groupe offre un survol de ses quatre albums, dont plusieurs pièces de l’opéra rock, ajoutant à leur répertoire de nouvelles chansons inédites qui se retrouveront sur leur prochain opus à paraître probablement en 2022. Le travail de création est bien entamé; reste maintenant la finition.

«Le travail de création pour moi, c’est la partie la moins exigeante à ce point-ci dans ma carrière. Il n’y a plus de gêne entre nous et il y a une grosse indulgence. On crée du matériel et on est encore dans la matière brute. Le travail qui prend du temps, c’est de s’asseoir là et de tout réécouter et de vraiment peaufiner. Ce processus peut prendre plus de temps parce qu’on est perfectionniste.»

Les Hôtesses d’Hilaire sont loin d’avoir dit leur dernier mot, assure-t-il. L’actualité, la vie, la société sont dans la mire de ces créateurs infatigables qui passent souvent par l’autodérision, sans jamais trop se prendre au sérieux et en exploitant le ridicule des événements. Or le chanteur se garde bien d’attiser la violence.

«Quand ça vient à la vie, on a envie d’écrire des chansons politiques, un peu engagées, ça ne changera pas. C’est toujours le défi de trouver le bon vocabulaire pour ne pas exprimer la violence et l’intolérance et de présenter un point de vue qui stimule les conservations.»

Hommage à Hilaire

Serge Brideau a perdu son père, son ami et son plus grand admirateur en mai dernier. Hilaire Brideau a été une grande source d’inspiration pour la formation acadienne en devenant le symbole du groupe. Il en a inspiré le nom, figure sur des pochettes d’album et a même donné naissance à quelques chansons.

«Je disais souvent à la blague que je ne le dirais pas à mon père parce qu’il allait me demander des droits d’auteur. Hilaire parlait beaucoup en métaphore. Il y a plein de petites phrases que Hilaire a dit qui ont donné naissance à quelque chose sur plusieurs albums», a confié le chanteur avec émotion.

Son père a assisté à au moins la moitié de leurs spectacles, que ce soit au Nouveau-Brunswick, ailleurs au pays, en Europe ou encore en Louisiane.

«C’était bizarre de faire un show où il n’était pas là.»

Le groupe entend lui rendre hommage au cours de ses prochains spectacles, comme il l’a fait à Caraquet. Même s’il n’est plus de ce monde, le souvenir demeure bien vivant, assure le chanteur qui continuera de s’inspirer de son père. «Mon frère a eu la brillante idée d’écrire les citations d’Hilaire. Il y a toutes sortes de phrases à la Hilaire que je ne pense pas qui vont disparaître de notre champ lexical de sitôt.»

L’ivresse sans alcool

L’alcool ne fait pratiquement plus partie de la vie de Serge Brideau, du moins lorsqu’il monte sur scène. Il flotte maintenant sur un «high naturel». «C’est une autre époque pour moi. J’ai une nouvelle approche. Je ne bois plus d’alcool avant les spectacles.»

Environ un an avant la pandémie, il a souffert d’un gros malaise au foie entraînant son hospitalisation. C’était pendant les tests de son du spectacle de Mado Lamothe au festival Acadie Love.

«Je suis chanceux que le foie est un organe qui se régénère et on m’a fortement conseillé d’arrêter de boire. J’ai été presque un an sans aucune goutte d’alcool. Dernièrement, je prends un petit verre de vin avec un bon repas, mais je ne suis pas sur le gros party. J’aime plus ça. C’était une béquille qui n’était pas nécessaire», raconte-t-il.

«Le lendemain, souvent quand je prenais un coup, des fois je me disais je n’aurais pas dû dire ça de même, j’aurais pu être plus drôle. Mais là, je suis en contrôle de tout. Quand j’embarque sur la scène, je suis plus en contrôle.»

Le fait de donner des ateliers de présence scénique aux artistes émergents l’a également transformé. «Au fond, je me parlais à moi-même.»

«Pour moi, ce qui fait un bon spectacle, c’est que ce soit cohérent avec ce qu’on dit et ce qu’on fait, l’énergie et l’intensité. Quand je suis dans l’alcool, on dirait qu’on est plus dans le paraître au lieu d’être dans l’être, tandis que quand on est sobre, on pense à ce qu’on dit, à transmettre quelque chose. L’intensité est encore là, mais c’est juste qu’elle est mieux dosée et elle est plus lucide avec ce que je dis. En boisson, on n’est pas autant dans le moment, c’est plus dans la folie. Ç’a fonctionné pour moi très longtemps, mais là je ne suis plus là.»

Serge Brideau travaille aussi à la création d’un album solo qui révélera son côté plus sensible, folk, épuré dans la tradition des chansonniers de la Péninsule acadienne. Son travail comme préposé aux soins l’a un peu poussé à s’engager dans cette voie.

«J’avais envie de montrer ce côté un peu plus sensible, de parler de mon quotidien au lieu de parler de phénomène. Revenir à l’essence de faire des chansons.»

En plus de se produire au Festival Acadie Rock, Les Hôtesses d’Hilaire seront aussi en spectacle notamment à Edmundston (28 août) et à Fredericton (2 septembre).