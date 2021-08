La pandémie dans une promenade théâtrale

La beauté de la nature et la poésie se dégagent du spectacle déambulatoire Pépins, un parcours de petites détresses, de Satellite Théâtre, présenté au Verger Belliveau à Memramcook. À travers les confidences de cinq femmes et d’installations hors du commun, on replonge dans le confinement.

«De la folie et de la beauté!», a déclaré une spectatrice Magali Lapalud à l’issue de la représentation jeudi soir.

Bien des choses différencient cette oeuvre de Caroline Bélisle du théâtre plus conventionnel. La forme, le lieu, les propos et l’environnement visuel. Ce n’est pas dans une salle de théâtre que nous avons rendez-vous, mais au milieu des pommiers au Verger Belliveau. Au lieu de voir les acteurs en mouvement, ce sont les spectateurs qui déambulent d’une station à une autre pour entendre les monologues de cinq femmes. Le metteur en scène Marc-André Charron convient que cette façon de faire est assez différente du processus habituel de la compagnie de Moncton reconnue pour son théâtre très physique.

Dans un décor enchanteur à la lueur d’une lune presque pleine, nous sommes conviés à une grande promenade théâtrale. Par petits groupes, les spectateurs suivent un parcours illuminé d’environ 2 km ponctué de différentes stations. On découvre ainsi des personnages qui nous livrent leurs états d’âme sur le confinement. C’est triste et lumineux à la fois. Il est question de relations amoureuses, de deuils, de jardin, de nature, de rencontres et aussi de ces petites choses simples qui forgent la beauté de la vie. Les spectateurs ont été éblouis notamment par le lieu, les jeux d’éclairages et l’ensemble de l’aménagement artistique.

«Ce sont des discours assez tristes quand même, mais on dirait que le contexte adoucissait les propos et il y avait toujours quand même quelque chose de poétique et de presque spirituel, un rapport avec la beauté simple de la vie. Je pense que c’est ça qui ressortait malgré le contexte pandémique», a exprimé une spectatrice, Annabelle Gaudet.

C’est la comédienne Florence Brunet qui ouvre le bal. Installée dans son bain, elle se confie à un ami, Michel (qu’on ne voit pas). La solitude et le néant l’envahissent. Puis on se déplace pour découvrir une série d’oeuvres de l’artiste visuelle Anne-Marie Sirois qui a signé aussi l’ensemble de la scénographie. Ses sculptures expriment avec humour différentes situations vécues pendant le confinement.

«C’est super cool. Toutes les petites installations artistiques avec les commentaires «goofy», ça rappelait toutes les petites choses qu’on vivait. C’est vraiment charmant avec les petites lumières et l’ambiance», a commenté une autre membre du groupe de spectateurs, Aryelle Morrison.

À une autre station, la comédienne Wijdane Akachkach raconte l’arrivée d’une famille immigrante par le biais de petites valises représentant chaque jour de la semaine. Un propos qui fait réfléchir. Puis, on se dirige vers les autres stations. Le public fait la rencontre de Caroline Bélisle qui, installée dans un camion, cherche désespérément à reprendre contact avec le monde. Il y a aussi Katrine Noël assise sur une pile de chaises qui se passionne pour la lecture. Elle parle d’une promenade en nature et d’une rencontre avec un vieillard avec qui elle se lie d’amitié. «J’ai entendu un craquement, c’était un petit oiseau tombé de son nid, il a secoué ses petites ailes avant d’explorer le sol. Je l’ai écouté piailler un petit moment, on dirait qu’il essayait de me dire quelque chose. Une petite mélodie. Après j’ai continué de m’enfoncer dans les arbres jusqu’à être entourée de genévrier…»

Le parcours se termine sur le monologue de Bianca Richard qui arrose ses fleurs et qui raconte les aléas de son couple pendant le confinement tout en faisant l’éloge des vertus du jardinage.

Les défis

On reconnaît la plume et la cadence de Caroline Bélisle dans ce nouveau texte à la fois intime, poétique et percutant.

Marc-André Charron explique que l’auteure a écrit le texte à partir d’une série d’improvisations. Après avoir visité les infrastructures du Verger Belliveau et rencontré les gens qui y travaillent, le spectacle a commencé à prendre forme.

C’est une belle façon de revenir au théâtre dans une proposition originale. Or les spectacles en plein air comportent aussi leurs lots de défis. Parfois pendant le trajet, on pouvait entendre la voix d’une comédienne plus loin alors qu’on se trouvait à une autre station. Le directeur artistique souligne que les contraintes ont été nombreuses, mais la création s’est faite dans le plaisir.

«Ce n’est pas une production légère. Ça coûte très cher à produire à cause de la quantité de personnes et la logistique que ça implique. On a une équipe de montage plus grosse qu’on n’a jamais eue. Ce n’est pas impossible qu’on le reprenne, mais on est en train de chercher s’il y aurait d’autres versions de ça pour aider à la postérité. Ce sont des idées encore très vagues dans un cahier de notes», a précisé Marc-André Charron.

La musique et l’environnement sonore sont de Xavier Richard, aussi directeur technique de cette production qui a nécessité beaucoup d’ingéniosité et de créativité. Présentée dans le cadre du Festival Acadie Rock, jusqu’à vendredi, la pièce a affiché complet presque tous les soirs.