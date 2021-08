Bilan positif pour le Festival Acadie Rock

L’équipe du Festival Acadie Rock dresse un bilan positif de son dixième rendez-vous. Plusieurs spectacles ont été présentés à guichets fermés, tels que la Soirée jazz, le spectacle de Christine Melanson, Maggie Savoie et des Hôtesses d’Hilaire, ainsi que le concert de clôture avec Joey Robin Haché et P’tit Belliveau.

Plus de 1500 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des activités du festival, du 13 au 21 août, a fait savoir la direction. L’équipe a choisi de réduire les jauges afin de permettre au public de participer à l’événement de manière sécuritaire (en raison de la COVID-19). Le spectacle du 15 août au Parc des arts du Sommet a accueilli une foule de 500 spectateurs. En plus de présenter sur grand écran l’émission La Fête en Acadie: Tableau de Backyard, des prestations de plusieurs artistes de l’Acadie ont été offertes sur scène.

«Même si Acadie Rock est davantage «local» cette année et que les artistes peuvent moins voyager jusqu’à nous, cette édition a rempli son rôle de présenter des talents acadiens de tous les styles et générations, connus ou moins connus, comme dans le spectacle découverte avec Jonathan Sonier, Baie et Sluice, dont c’était le tout premier concert, et qui fut une révélation pour plusieurs festivaliers», a déclaré le directeur Éric Cormier.

En plus de tenir des activités à Moncton, le festival s’est rendu dans plusieurs municipalités de la région. Avec ses partenaires, l’événement a offert des manifestations dans plusieurs disciplines artistiques: la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, les arts visuels et les arts culinaires.

Le Festival Acadie Rock est terminé, mais les expositions d’arts visuels 10X Acadie Rock à la Galerie Imago et Le grand Verre de Maryse Arseneault se poursuivent respectivement au 1er étage du Centre culturel Aberdeen jusqu’au 31 août et au 2e étage jusqu’au 24 septembre.

Cette galerie renommée La Galerie d’art François Chamard Cadieux, a été inaugurée lors de l’ouverture du festival. Elle rend hommage à une femme qui a contribué amplement à l’Acadie. Militante pour la francophonie et féministe de la première heure, Françoise Chamard Cadieux (décédée en 2006) est à l’origine, avec la complicité d’Angela Bourgeois, de l’école polyvalente Mathieu Martin.

Elle a également participé à la création, entre autres, de l’hebdomadaire Le Moniteur acadien, la première maison d’accueil pour femmes violentées à Moncton et le conseil scolaire francophone du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.