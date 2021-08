Le bassiste de Glamour Puss, Paul Boudreau, est décédé

«C’était un ami fidèle et un amoureux de la musique…», a exprimé Ronald Dupuis saluant ainsi l’oeuvre et la vie du bassiste Paul Boudreau du groupe Glamour Puss, décédé d’un cancer à l’âge de 66 ans.

Selon Ronald Dupuis, Paul Boudreau était l’un des meilleurs bassistes de la région de Moncton. Il était très respecté par l’ensemble de la communauté musicale à travers le Canada. Depuis samedi, le batteur de Glamour Puss et de 1755 a reçu plusieurs messages de sympathie de musiciens de partout au pays. On se souviendra de ce bassiste de blues élégant qui portait toujours son béret en spectacle, évoque Ronald Dupuis.

Le musicien raconte que le décès de son ami était inattendu. Il a reçu un message mercredi de son épouse l’informant de l’état de santé du bassiste. Quelques jours plus tard, c’était terminé. Il est décédé samedi entouré de sa famille.

«Je suis allé le voir vendredi, mais je n’ai pas pu lui parler. Personne ne s’y attendait, même pas lui, je pense», confie le batteur attristé par son départ.

Il aurait célébré ses 67 ans le 4 septembre prochain. À l’époque où le groupe était actif, le quintette ne manquait jamais de souligner son anniversaire pendant le Harvest Jazz & Blues Festival à Fredericton où ils se sont produits à plusieurs reprises.

Ronald Dupuis connaît Paul Boudreau depuis longtemps, avant même que Glamour Puss voie le jour.

Fondée au milieu des années 1990, la formation de Moncton au style unique combinait le blues, le zarico et le cajun. Possédant un large répertoire autant anglophone que francophone, le quintette a été très actif pendant une douzaine d’années. Le groupe qui a fait paraître cinq albums s’est produit un peu partout au pays, aux États-Unis et en Europe.

Le quintette qui a tourné énormément pouvait donner au-delà de 60 spectacles par année. L’ensemble a remporté plusieurs prix, dont sa toute première distinction au Gala de l’Association de la musique de la côte Est à Moncton en 1997.

Par la suite, pour des raisons surtout familiales, la formation a choisi de concentrer ses spectacles dans les Maritimes. Même si celle-ci s’est faite plus discrète au cours des dernières années, elle n’a jamais cessé officiellement ses activités. La dernière fois que le quintette a joué ensemble, c’était au Festival de blues de Petit-Rocher il y a quelques années, a fait savoir le batteur.

Paul Boudreau et Ronald Dupuis étaient les porte-paroles francophones du groupe. Quand il donnait des spectacles devant un public francophone, notamment au Québec, c’est Paul Boudreau qui s’occupait de l’animation.

«Il articulait bien ses idées, il était fiable. Il faisait partie de la section rythmique avec moi. Il était vraiment solide. Même avant Glamour Puss, il a joué dans plusieurs groupes. La communauté musicale le respectait.»

Paul Boudreau aurait célébré ses 67 ans le 4 septembre prochain. – Gracieuseté: site web du groupe Glamour Puss Paul Boudreau portait toujours son béret en spectacle. – Gracieuseté: site web du groupe Glamour Puss Le groupe Glamour Puss. – Gracieuseté: site web du groupe Glamour Puss

Convaincu, passionné et rigoureux, le bassiste de Moncton se réjouissait de faire partie d’un groupe tel que Glamour Puss.

«Paul c’était un gars qui était 100% dédié à Glamour Puss. Quand on parlait de Glamour Puss, c’était un gars qui était vraiment fier de faire partie du groupe. Nous étions tous fiers, toute la gang. Quand on rencontrait des musiciens dans les festivals, il était tout le temps fier de dire qu’il était dans Glamour Puss. Pour lui, c’était un grand succès et une grande fierté.»

Travis Furlong, Roger Cormier et Don Rodgers étaient les autres membres de cette formation. Larry Maillet a rejoint le groupe dans les années 2000, tandis que le saxophoniste Philippe Lucy a été des tous débuts de Glamour Puss.

Paul Boudreau a joué aussi avec le groupe Loup Noir de Rogersville.

Parallèlement à sa carrière musicale, il a occupé plusieurs emplois notamment comme chauffeur et préposé au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont.