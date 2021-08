Belle-île en Acadie finaliste aux Gémeaux

Le court métrage Belle-île en Acadie de Phil Comeau figure parmi les œuvres en compétition pour le prix Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger.

Le cinéaste acadien qui termine le tournage d’un nouveau documentaire sur les femmes capitaines de bateau de pêche a appris une belle nouvelle cette semaine lorsqu’on lui a annoncé que son court métrage Belle-île en Acadie était en nomination pour ce prix Gémeaux. Il s’agit de la seule production hors Québec et acadienne ainsi que l’unique documentaire à être finaliste pour ce prix. Phil Comeau admet qu’il n’était pas très étonné puisque le film plusieurs fois primés s’illustre très bien sur la scène internationale depuis sa sortie, précisant qu’il a été présenté dans plus de 250 festivals en ligne ou en salle, en plus d’avoir été diffusé sur TV5 Monde, à Radio-Canada et France Télévision.

«C’est bien qu’il y ait un film de l’extérieur du Québec, un film acadien qui s’illustre à l’extérieur», a-t-il exprimé.

À ce jour, Phil Comeau a récolté 13 nominations aux Prix Gémeaux, mais n’a jamais remporté de statuette. Il admet que ce serait excitant de pouvoir enfin mettre la main sur un Gémeaux. Ce prix qui en est à sa deuxième année d’existence met en lumière les productions de télévision et de médias numériques francophones qui se taillent une place enviable sur les marchés étrangers.

«C’est un film phénomène, jamais je ne me serais attendu à ce qu’un court métrage fasse autant de pays.»

L’émission de variétés Les détecteurs de mensonges, les séries de fiction, Épidémie, Dominos (saison 2) et Écrivain public sont les autres productions en nomination pour cette distinction. Le lauréat est déterminé par un jury et non par les membres. La production gagnante sera annoncée lors du Gala d’ouverture le 18 septembre à Montréal diffusé sur ARTV. Le réalisateur acadien compte bien se rendre à la cérémonie.

«Je fais des films pour qu’ils soient vus. Les prix font en sorte que le film est en demande, donc plus de gens le voient. Des centaines de milliers de personnes ont vu le film. C’est surtout ça qui me fait plaisir», a-t-il ajouté.

Rappelons que d’autres productions acadiennes ont récolté des nominations aux Prix Gémeaux, soit les émissions Acadie Road, À la Valdrague, le documentaire Plus haut que les flammes de Monique LeBlanc, ainsi que la bande sonore de Lafortune en papier signée par le trio Robin Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin.