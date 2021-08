Salebarbes lance son album Gin à l’eau salée

Le groupe Salebarbes est de retour avec un deuxième album Gin à l’eau salée à saveur cajun fortement teintée par l’univers maritime, en offrant un joli mélange de compositions originales et d’adaptations françaises de pièces américaines.

À 24 heures du lancement officiel, la fébrilité était au rendez-vous au sein du super quintette de Madelinots et d’Acadiens. En entrevue depuis les Îles-de-la-Madeleine, deux des membres, George Belliveau et Kevin McIntyre, ont raconté le cheminement créatif de ce nouvel opus.

«C’est sûr et certain qu’on sent comme un accomplissement qui va devenir officiel demain. Je suis fébrile, je suis pas mal excité. C’est le deuxième album, mais aussi un premier album qui, je dirais, a beaucoup de Salebarbes dedans. On dirait que c’est l’album qui vient confirmer qu’on est un band pour rester, pas juste un band de passage», a déclaré George Belliveau.

Le terme Salebarbe (sans s) a plusieurs significations liées à la mer. Pour la marine, il correspond à la cale où l’on entreposait la poudre à canon, tandis qu’aux Îles-de-la-Madeleine, c’est un petit filet qu’on accroche au bout d’un quai pour pêcher à peu près n’importe quoi. Le groupe Salebarbes a choisi ce terme marin parce qu’il les représente bien et aussi «parce que ça sonne cool», mentionne George Belliveau.

Sur ce nouvel opus, on retrouve dix chansons, dont une bonne partie composée par le groupe. Leur inspiration leur vient surtout de petites histoires vécues. Kevin McIntyre cite en exemple la chanson Good Lord, un clin d’oeil à la jeunesse de George Belliveau.

«On fait tout le temps des blagues avec George parce qu’on dirait qu’il a été élevé dans une autre époque. Il a grandi sur une ferme, puis le dimanche matin, il embarquait dans la voiture avec son père et sa mère et les quatre frères en arrière sur le back seat. Son père sortait le chapelet et il fallait que tout le monde prie ensemble et ça faisait des chapelets en drivant dans les backroads à Memramcook. On trouvait ça drôle cette image de voir les quatre frères en arrière que ça leur tente juste pas de faire des chapelets.»

Une autre chanson sur l’histoire de Joe Richard et de la dernière pendaison au Nouveau-Brunswick, a été créée dans un style un peu des Murder ballads. Quant à la chanson titre du disque, elle est inspirée du retour à la maison, du bonheur de retrouver ses amis et de célébrer ensemble.

«On gravite autour de la mer. On aimait cette image de l’eau et de la mer. C’est métaphorique pour représenter comment la mer peut nous enivrer par sa beauté, sa puissance et son imprévisibilité», a souligné Kevin McIntyre.

La formation a toujours été intéressée aussi par le répertoire du sud des États-Unis, spécialement celui de la Louisiane.

«Il y a comme un acte de rébellion dans le sud qui se passe toujours par des artistes qui continuent à chanter en français. On essaie de faire un peu ce qu’ils font, de reprendre des chansons country américaines et de les faire en français.»

Ce sont aussi des pièces dont ils appréciaient les versions originales. You never can tell de Chuck Berry devient ainsi C’est la vie dans la nouvelle version de Salebarbes.

Encore une fois, l’énergie et les harmonies vocales sont au coeur du projet. Tour à tour, les cinq chanteurs se partagent les voix sur les chansons.

«C’est ça le point d’ancrage du groupe […]. Tout ce qu’on fait passe par les voix puis après ça, les instruments embarquent. Nous autres on trouve que c’est là qu’on brille. Chacun amène sa couleur. On a toutes nos personnalités et nos différentes voix. On essaie toujours de trouver quelle voix va aller avec quelle chanson.»

Salebarbes lance un deuxième album Gin à l’eau salée avec la maison de disque L-Abe. Kevin McIntyre a réalisé le design graphique de la pochette. – Gracieuseté Le groupe Salebarbes en spectacle. – Gracieuseté

Une production hors norme

S’ils ont commencé à composer les pièces ensemble lorsqu’ils étaient en tournée avant la pandémie, le reste de la production du disque s’est faite à distance. Chacun enregistrait ses pistes pour les envoyer à Éloi Painchaud qui a réalisé le mixage final. George Belliveau précise que la création de l’ensemble du disque est le résultat d’un travail collectif. Les cinq musiciens sont devenus en quelque sorte des ingénieurs de studio personnels.

«C’est un processus qu’on n’était pas habitué à faire, mais qui a donné quelque chose d’intéressant. En écoutant l’album, on ne pourrait pas nécessairement dire qu’on était sur deux territoires différents», a commenté George Belliveau qui est lui-même ingénieur de son.

Le lancement médiatique aux Îles-de-la-Madeleine sera diffusé en direct sur Facebook, ce mercredi 25 août à 21h. C’est aux îles que le groupe a vu le jour et a donné son premier spectacle pour ensuite enregistrer son premier disque. Ils s’amusent à dire qu’ils sont un produit du terroir des îles.

«C’est sûr qu’en ayant les deux frères Painchaud, chaque fois qu’on vient ici, c’est vraiment spécial pour eux. C’est toujours un retour à la maison. C’est chargé d’émotions. On se sent accueillis. George Belliveau est connu ici aussi comme artiste solo. On est vraiment bien reçu chaque fois», a ajouté Kevin McIntyre.

En plus du lancement, le groupe présentera un spectacle aux Îles-de-la-Madeleine, le 26 août, qui affiche déjà complet. La formation sera aussi en tournée au Québec en septembre pour revenir au Nouveau-Brunswick en octobre afin de présenter des concerts notamment dans le cadre du Coup de coeur francophone. Salebarbes regroupe aussi Jonathan Painchaud et Jean-François Breau.