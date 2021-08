Dans l’univers éclectique de Martin Daigle

Pour Martin Daigle, les percussions n’ont plus de secret. Celui qui se passionne pour cette famille d’instruments explore différentes avenues, allant du rock au classique, en passant par le contemporain et les créations audiovisuelles.

De retour au Nouveau-Brunswick, le percussionniste natif de Dieppe donne un concert à l’Église historique de Barachois où il offrira un aperçu de son premier album à paraître probablement cet automne. Un récital éclectique mettant en lumière des œuvres signées par des compositeurs actuels.

Pour créer son premier opus intitulé Mossy Cobblestone, le musicien s’inspire de l’évolution du monde, de la relation entre les êtres humains et la planète et la dégradation de celle-ci. Les pièces sont présentées en suivant une certaine évolution, allant d’oeuvres très organiques sans éléments numériques pour terminer avec des morceaux complètement électroniques, évoquant le futur, explique le musicien. Il est rendu à l’étape de la postproduction. Il explique que le mixage est binaural, et non en stéréophonie typique, afin de donner une atmosphère tridimensionnelle et immersive. Cela exige beaucoup de travail de l’ingénieur sonore, précise-t-il.

Celui qui a entrepris des études de doctorat à l’École de musique Schulich de l’Université McGill se spécialise dans trois volets: la batterie, l’électronique et l’improvisation.

Martin Daigle est aussi un des deux batteurs du groupe de rock alternatif Les Moontunes. C’est comme batteur rock qu’il a fait son entrée dans le domaine musical. Par la suite, il a entrepris des études en musique classique à l’Université de Moncton.

«J’ai trouvé une façon d’aller chercher une richesse dans cette musique que je peux apporter dans le monde rock comme je peux prendre une richesse dans le monde rock et l’apporter dans le classique», explique-t-il.

En plus de la batterie, il s’intéresse aussi à d’autres instruments de percussion tels que le marimba, le vibraphone et même le tabla, un instrument de la culture indienne. Il s’est rendu notamment en Israël pour étudier avec le batteur Yoni Madar afin de se familiariser avec sa technique dont l’approche est basée sur le Moyen-Orient.

Dans ses récitals, Martin Daigle cherche aussi à intégrer des composantes audiovisuelles pour fournir une expérience encore plus complète aux auditeurs.

«En musique, il y a certaines personnes qui disent que n’importe quoi qui dépasse un son n’est pas de la musique, moi je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Je pense qu’en ajoutant du visuel, on peut ajouter dans l’expérience de l’auditeur. Souvent dans mes performances, j’essaie d’ajouter quelque chose à regarder comme des projections. Des fois, c’est préenregistré tandis qu’à d’autres moments, c’est moi qui le manipule en temps réel.»

Pour son concert à Barachois, il sera accompagné de son ancien professeur, le percussionniste Michel Deschênes, et du guitariste Denis Surette, le temps de quelques pièces. Le marimba, la batterie, le vibraphone, le djembé, la caisse claire et la guitare seront à l’honneur. Une grande partie du récital est constituée de prestations solos du percussionniste qui s’accompagne aussi de sonorités électroniques et de visuel. Il propose un concert de batterie hybride alliant percussion acoustique, éléments électroniques et numériques.

«J’ai essayé de trouver des pièces contemporaines, mais qui entrent dans la musique populaire. J’adore la musique populaire.»

Parmi les œuvres qu’il interprétera, figure une nouvelle pièce du compositeur acadien Sasha Léger. Ce dernier vient de compléter une maîtrise en musique de film au Berklee College of Music à Valencia en Espagne. À partir de cette oeuvre, les deux musiciens développeront un projet encore plus grand.

Martin Daigle en concert. Gracieuseté: L.P. Chiasson Photography Les percussionnistes Martin Daigle et Michel Deschênes. – Gracieuseté

L’équilibre du batteur?

En plus de présenter des récitals, le percussionniste fait de l’enseignement et de la recherche scientifique. Il a développé, entre autres, un système pour faciliter l’apprentissage de la batterie. Au cours de la prochaine année, il mènera une étude avec un collègue sur l’équilibre du batteur en mouvement.

«Par exemple, quand un batteur joue du jazz, est-ce qu’il penche plus vers la gauche? Ça va nous donner peut-être de l’information qui va nous aider à déterminer des risques potentiels de blessure par genre musical. Je trouve que c’est super important de faire de la recherche même en musique pour mieux comprendre les musiciens.»

Le concert de Martin Daigle est présenté ce jeudi à 19h dans le cadre de l’Été musical de Barachois. Le spectacle s’inscrit aussi dans la programmation du Festival Les Arts en fête à Grand Barachois. Le musicien donnera des ateliers de percussion pendant ce festival.