Les Arts en Fête: une rencontre entre la créativité et l’écologie

La région de Grand Barachois vibrera au rythme des percussions tout en mettant en valeur des créations artistiques environnementales au 6e Festival Les Arts en Fête du 26 au 29 août.

Exposition d’art public communautaire autour de la thématique du champignon, Passion percussions et contes composent l’essentiel de la programmation de ce festival organisé par la Société culturelle Sud-Acadie. L’événement a vu le jour en 2015.

Le concert de percussion à l’Église historique de Barachois marquera le début des activités, jeudi. Le lendemain, lors de l’ouverture officielle, le public pourra prendre part à la grande marche sur la verdure autour de l’église historique afin de découvrir une large collection de sculptures de champignons.

La responsable du festival, Joanne LeBlanc Skyrie, estime qu’il y aura entre 30 et 40 œuvres exposées dans le parc. Au-delà de 25 sculptures sont déjà installées, dont les œuvres des artistes professionnelles Gisèle Léger-Drapeau et Bernice Butler. Anne-Marie Sirois et Monette Léger figurent aussi parmi les créatrices ayant embarqué dans cette aventure artistique. Les sculptures sont réalisées à partir de toutes sortes de matériaux recyclés pourvu qu’ils ne contiennent pas de produit nocif ou dangereux pour l’environnement. Ils doivent aussi être résistants aux intempéries.

«On laisse vraiment ça à l’imagination de tout le monde. Nous avons reçu une vingtaine de sculptures réalisées par des enfants, de huit ou neuf adultes ou de groupes d’adultes. J’ai aussi reçu des appels qu’il y en a d’autres qui s’en viennent», a affirmé Joanne LeBlanc Skyrie de la Société culturelle Sud-Acadie.

La sculpture de champignon réalisée par Gisèle Léger-Drapeau. – Gracieuseté La sculpture de champignon réalisée par Bernice Butler. – Gracieuseté

L’objectif est de sensibiliser la population à la beauté de l’art public et de créer de l’animation au centre de Barachois.

«Des fois, des pièces d’art public donnent un signe à la communauté qu’il y a une qualité de vie ici, quelque chose qui se passe tout en reconnaissant la beauté de la nature.»

L’ensemble des activités se déroule autour de l’église historique soit à l’intérieur ou à l’extérieur sous le grand chapiteau.

«On espère pouvoir faire tous les ateliers dehors parce qu’on veut que les gens entendent les percussions», a-t-elle souligné.

En plus des ateliers donnés par Martin Daigle, Michel Deschênes, Nokomi Ouellet, Jocelyn Blanchette et Chris Mersereau, des stations de percussions seront installées dans le jardin afin de permettre aux familles de découvrir la richesse de ce groupe d’instruments de musique.

Bernice Butler et l’équipe de Michel Deschênes ont fabriqué des percussions qui seront installées dans ces stations en pleine nature.

Si les organisateurs du festival ont choisi de mettre en valeur les percussions depuis deux ans, c’est pour se démarquer parmi les différents événements culturels. De plus, ce sont des instruments assez accessibles. Même si en 2019 (en 2020, il n’y a pas eu de festival), le programme Passion percussions n’a pas suscité une participation énorme, un enthousiasme est né, mentionne Mme LeBlanc Skyrie.

«J’espère que cette année avec le beau programme qu’on a que ça va élargir l’événement puis l’amener à quelque chose de pas mal spécial l’année prochaine.»

Le programme comprend aussi les heures du conte avec l’auteure jeunesse Natasha Pilotte.

Les Arts en Fête se poursuivent le 11 septembre au Sentier Écoparc de Cormier Village. Une journée dédiée à la découverte de vrais champignons dans un champ, assortie d’un concours de photographie sont prévus.