Festival (506): trois villes, quatre salles de spectacle

Le Festival (506) qui se déroulera dans trois villes du Nouveau-Brunswick et dans quatre salles de spectacle proposera une trentaine d’extraits de concerts d’artistes francophones et anglophones de plusieurs régions de la province.

Pour la première fois de son histoire, ce festival consacré à l’industrie musicale du Nouveau-Brunswick étend ses activités dans trois villes. Le festival aura lieu à Fredericton, à Moncton et à Miramichi, du 21 au 23 octobre. La soirée de remise de prix, présentée au Charlotte Street Arts Centre à Fredericton et en direct sur le web, donnera le coup d’envoi aux festivités.

Le Festival qui comportera aussi un segment virtuel surtout pour le volet conférence se poursuivra du 18 au 20 novembre. Avec cette formule hybride, la direction de Musique NB souhaite rejoindre le plus de gens possible, soit le public et les délégués professionnels du secteur musical.

«Au début de la planification (en janvier, février), c’était tellement incertain pour l’automne qu’on voulait un peu prévoir les choses et sachant que ça n’allait pas vraiment être possible d’amener beaucoup de monde dans un lieu, on s’est dit pourquoi ne pas essayer d’incorporer ou d’avoir plus de partenaires que d’habitude dans différentes villes», a expliqué le directeur général de Musique NB, Jean Surette.

Les villes ont été choisies un peu en fonction des artistes sélectionnés en vitrine et des infrastructures déjà existantes.

Tous les extraits de concert seront captés par des équipes professionnelles pour ensuite être montés et diffusés sur leur plateforme web au moment de la conférence de Musique NB en novembre.

«On va inviter des délégués à venir voir les spectacles plus des gens au niveau local et pour tout ce qui est industrie, donc les conférences, la présentation des vitrines au niveau national et international, on va faire ça en novembre en ligne.»

Parmi les artistes en spectacle, on retrouve notamment Émilie Landry, La Famille LeBlanc, Les Fireflies, Baie, Matt Boudreau, Track of rock, le percussionniste Martin Daigle et le sextuor de métal de Saint-Jean, Sonic Détour.

Jean Surette précise que plusieurs artistes émergents font partie de la programmation cette année. Les spectacles auront lieu au Charlotte Street Arts Centre, au Carrefour Beausoleil à Miramichi et à la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton.

«Certains de ces artistes en seront à leur première vitrine avec nous. On veut donc leur donner le plus d’outils et d’informations possibles avant afin qu’ils aient un aperçu d’une vitrine dans l’industrie. C’est notre rôle comme organisme de former ces artistes-là qui sont émergents et de leur donner leur premier pas dans l’industrie si éventuellement, ils veulent aller dans d’autres événements plus avancés comme les ECMA et la FrancoFête en Acadie.»

Six autres artistes, dont Maggie Savoie et Chloé Breault, seront en vitrine dans le cadre du programme Export NB.

L’équipe de Musique NB annoncera la liste des finalistes des Prix Musique NB plus tard cette semaine.