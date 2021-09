Monument-Lefebvre: une rentrée culturelle acadienne

Sous le signe des retrouvailles, la nouvelle saison du Théâtre du Monument-Lefebvre mettra en vedette des musiciens et comédiens de l’Acadie. Salebarbes, le duo Sirène et Matelot et Lina Boudreau figurent parmi les artistes qui monteront sur la scène du théâtre de la Vallée de Memramcook.

Depuis le lancement de la nouvelle saison, le téléphone ne dérougit pas à la réception du Monument-Lefebvre.

«Le spectacle de Salebarbes génère énormément d’intérêt, mais on vend aussi des billets pour les autres spectacles», a déclaré la directrice générale de la Société du Monument-Lefebvre, Sophie Doucette.

Le Café culturel de l’établissement était bondé lors du dévoilement de cette nouvelle saison culturelle 2021-2022. L’équipe du théâtre se réjouit d’avance de ces retrouvailles avec le public après une année difficile où le secteur culturel a fonctionné au ralenti. Huit spectacles ont été annoncés pour l’automne et l’hiver, en plus des événements qui s’ajouteront au printemps et en cours de route. Sophie Doucette souligne que c’est avec beaucoup d’espoir et de fébrilité qu’ils ont lancé cette programmation.

«Je me dis qu’on se sent un peu comme les enfants qui commencent l’école. C’est un peu ce sentiment d’excitation, de peur, de crainte et d’anxiété en même temps. On se demande si les gens seront au rendez-vous, mais c’est surtout qu’on a tellement hâte de ravoir du public, des spectacles et de la musique. On fonctionne à pleine capacité. Si jamais, il y a des changements (dans les consignes sanitaires), on va s’adapter. Nous sommes devenus des as d’adaptation», a exprimé Mme Doucette.

L’équipe du Monument-Lefebvre s’est donné comme objectif d’appuyer les artistes de l’Acadie pour cette nouvelle saison.

«Je pense que s’il y a un aspect positif de la pandémie, c’est que les gens ont été sensibilisés à l’achat local et à appuyer nos artistes locaux puis à l’importance des arts et de la culture dans notre vie.»

Certains spectacles reportés en raison de la situation sanitaire seront donc de retour cette saison. Ces artistes n’ont pas encore eu la chance de tourner dans la région, fait remarquer la directrice.

«Pour nous ça s’imposait, il faut leur donner une place pour se produire.»

Lina Boudreau présentera son spectacle Noël Lounge au Théâtre du Monument. – Lefebvre. – Gracieuseté

Salebarbes donnera le coup d’envoi à la nouvelle saison le 29 octobre. Le spectacle du quintette à saveur cajun sera suivi de ceux d’Art Richard, du duo country-folk Beauséjour, de Lina Boudreau, du magicien Rémi Boudreau, de Sirène et Matelot et de la pièce L’incroyable légèreté de Luc L. Pour célébrer la période des fêtes, le théâtre accueillera la famille Goguen formée du couple de musiciens Kit Goguen et Louise Vautour ainsi que de leur jeune garçon, Mathias, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux.

Si les derniers mois ont amené leurs lots de défis, les liens entre les diffuseurs culturels de la région se sont renforcés, mentionne Sophie Doucette.

«On s’est organisé avec le Centre des arts de Dieppe et le Théâtre Capitol pour dévoiler nos programmations l’une après l’autre. L’idée derrière ça est de créer un buzz autour d’une rentrée culturelle et de démontrer qu’on travaille en partenariat d’une salle à l’autre. L’un des points forts de la pandémie, c’est que nous avons tous cherché à nous entraider parce qu’on vivait un peu tous les mêmes défis. Ça démontre notre amour commun pour les arts et la culture dans la région et notre désir de travailler ensemble», a-t-elle ajouté.

L’ensemble de la programmation du Monument-Lefebvre peut être consulté sur leur site web.