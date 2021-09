Théâtre Capitol: au moins 40 spectacles en 2021-22

Dans la foulée des lancements culturels, c’est au tour du Théâtre Capitol de dévoiler sa programmation d’une quarantaine de spectacles pour l’automne et l’hiver. La chanteuse Marie-Mai, les humoristes Philippe Bond et Coco Belliveau, Cayouche, Josée Boudreau et bien d’autres artistes monteront sur la scène de l’établissement historique du centre-ville de Moncton.

«C’est Noël, c’est Noël, c’est Noël!», s’est exclamé la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth en dévoilant la nouvelle saison.

«Ça fait depuis le mois de juin 2019 qu’on n’est pas arrivé devant le public du Grand Moncton pour dire voici notre nouvelle programmation de spectacles à l’affiche. Je suis excitée et j’ai des papillons dans le ventre», a-t-elle affirmé.

Très variée, cette programmation de spectacles francophones et anglophones vise à répondre un peu à tous les goûts de la clientèle du Théâtre. De la chanson, des musiques du monde, du classique, du blues, du rock, du théâtre, de l’humour, des arts du cirque, de la danse et de la variété seront au rendez-vous à compter du 18 septembre. Ce sont plus de 40 spectacles qui ont été annoncés lors du lancement de la nouvelle saison 2021-2022, s’ajoutant ainsi aux 28 événements déjà à l’affiche du théâtre. Avec près de 70 spectacles à l’horaire, la saison est plutôt bien remplie, note la directrice générale. À cette offre, s’ajoute la production d’une nouvelle comédie musicale qui sera présentée à l’hiver. Les détails de cette création musicale seront annoncés plus tard cet automne.

Une douzaine de spectacles reportés en raison de la pandémie reviennent cette saison. C’est le cas, entre autres, de Marie-Mai, de Salebarbes, de Simon Gouache et de Philippe Bond. «Le public en grande majorité a retenu ses billets pour ces spectacles», précise Mme Rayworth.

D’ailleurs, le concert du quintette Salebarbes affiche déjà presque complet.

Parmi les spectacles musicaux annoncés, mentionnons, entre autres, Jacques Surette avec Écarlate en première partie, Joseph Edgar, Lennie Gallant, le virtuose de la guitare, Tariq Harb, Cayouche, Martha Wainwright, Rose Cousins et le concert Pour une histoire d’un soir avec Marie Carmen, Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier. La chanteuse Josée Boudreau, originaire de Shediac, offrira un concert bien spécial dans lequel elle interprétera des extraits de comédies musicales. Cette étoile du théâtre musical qui a tenu, entre autres, le rôle de Maria dans La mélodie du bonheur, sera accompagnée d’un orchestre de cinq musiciens.

Le Capitol accueillera le grand classique du théâtre québécois Broue dans une nouvelle distribution. En danse, le Ballet Jörgen du Canada offrira son adaptation d’Anne of Green Gables. Le Théâtre Capitol revient avec sa projection d’un film muet accompagné en musique de Symphonie NB. Cette fois, ce sera le film original Frankenstein (1931) mettant en vedette Boris Karloff.

Pour la famille, on propose notamment le spectacle du Cirque Alphonse et de Flip Fabrique. La période des fêtes sera célébrée en grand cette année avec le retour du concert Noël avec Les Muses, Les Frères Bélivo et Roland Gauvin et d’un autre classique, le ballet Casse-Noisette de l’Académie de ballet classique et de danses modernes.

Kim Rayworth constate que depuis le passage à la phase verte au Nouveau-Brunswick, les ventes de billets pour les spectacles sont en hausse.

«Depuis ces dernières semaines, on voit du mouvement dans les ventes. Il y a des ventes qui se font tous les jours et c’est à la hausse.»

Seulement pour la soirée du lancement, plus de 400 membres du Capitol avaient réservé leur place. Selon Mme Rayworth, cela augure très bien pour la saison.

«Je pense qu’on a confiance qu’on va se retrouver en salle. Il y a bien sûr des mesures. On espère que les gens seront pleinement vaccinés avant d’assister aux spectacles, qu’ils porteront un masque jusqu’à leur siège et qu’ils prendront avantage de notre politique de retour s’ils ont des symptômes de la COVID-19», a-t-elle ajouté.

L’ensemble de la programmation peut être consulté sur le site web du Théâtre Capitol.