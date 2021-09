Patsy Gallant en spectacle intime dans la région Chaleur

Après Dieppe, ce sera au tour de la région Chaleur d’accueillir Patsy Gallant en spectacle du 25 au 27 octobre au Studio 65 à Madran.

Petite salle de 55 places, le Studio 65 propose des concerts intimes, un peu comme si le public était assis dans son salon, soulignent les promoteurs. Grande interprète, diva flamboyante, pleine d’humour et amoureuse passionnée, Patsy Gallant occupe avec panache le devant de la scène depuis plus de 65 ans et a vendu plus de trois millions d’albums en carrière. Originaire de Campbellton, on lui doit, entre autres, les grands succès de l’époque disco des années 70 tels que Besoin d’amour, Mon pays, Sugar Daddy et From New York to L.A.

À la fin de cette décennie, sa propre émission de télévision, The Patsy Gallant Show, a enregistré les plus hautes cotes d’écoute au Canada.

Dans les années 1990, son rôle de Stella Spotlight dans l’opéra rock Starmania lui offre huit années consécutives de salles combles et d’ovations partout à travers la francophonie. De retour au pays, elle enchaîne les apparitions télé et renoue avec son public québécois.

Chanteuse, mais également comédienne, sa participation dans le film Yellowknife, lui a valu en 2003 une nomination au Gala Québec Cinéma comme meilleure actrice de soutien. Après plus d’une trentaine d’albums en carrière, elle a produit en 2015 l’album Patsy Gallant chante Piaf, un projet cher à son cœur.

En 2016, après une longue série de spectacles avec La tournée des idoles, l’artiste se met à nue dans le documentaire Patsy, présenté en salle, à la télévision et sur Crave. En 2020, elle a publié sa biographie Ma vie en technicolor.

Toujours active, sa nouvelle chanson Mon bel indifférent/Around the World, lancée dans les radios en juin dernier, fait déjà bonne figure dans les radios du Québec et du Nouveau-Brunswick, en plus de se tailler une place de choix dans un prestigieux palmarès en Angleterre (#4).

Elle annonce la sortie d’un nouvel album pour le printemps 2022.

De retour comme comédienne, elle sera de la distribution de la série De Pierre en fille disponible sur Tou.tv à l’hiver 2022.

Rappelons qu’elle sera aussi en spectacle à La Caserne à Dieppe, le 23 octobre, dans le cadre du Salon du livre.