Maurice Henri célèbre la beauté du vieillissement dans une nouvelle exposition

Dans une société presque obsédée par la jeunesse et la beauté, le photographe Maurice Henri a voulu mettre en lumière les avantages du vieillissement. Son exposition multimédia présente 28 portraits d’hommes et de femmes âgés qui témoignent de cette sagesse qui vient avec l’âge.

Pour Maurice Henri, les rides riment avec beauté. Elles expriment justement le vécu des gens. «Regardez à la télévision, les annonces, les magazines, c’est tout à propos du beau jeune monde, mais j’ai du beau monde aussi ici», a-t-il déclaré en entrevue.

Son exposition La sagesse de l’âge, présentée à la Place Resurgo à Moncton, permet au public de découvrir le parcours de 28 Néo-Brunswickois âgés de 62 à 101 ans par le biais d’une collection de portraits en noir et blanc et de documents vidéo. Celui qui a mené des projets de photographies communautaires dans plusieurs pays d’Afrique et en Haïti dans le cadre de Caméra pour guérir a été inspiré par ses voyages. Son objectif est de changer un peu les perceptions qu’ont les gens de la vieillesse.

«Dans chaque village en Afrique, il y a la personne aînée parce qu’il n’y a pas d’école dans plusieurs endroits, donc les jeunes se rassemblent autour de la personne aînée du village. D’habitude c’est une femme parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ce n’est pas une question d‘expliquer 2+2. Ce n’est pas les mathématiques. Ce sont des histoires de vie et des expériences de vie. J’ai toujours été touché par ça. Ça fait plusieurs années que je pense à ceci. On a des aînés dans notre région qui ont non seulement du vécu, mais des vies pas mal intéressantes et des choses à dire», a-t-il raconté.

Il tenait à présenter son exposition dans un musée parce que la contribution de ces gens d’un point de vue historique est immense, à ses yeux. Certains des participants ont été un peu surpris d’apprendre que leur portrait serait exposé dans un musée.

«Tu veux faire un projet avec moi dans un musée, mais je ne suis même pas mort!», lui a lancé l’entrepreneur Valmont Melanson avec une pointe d’humour.

Des gens passionnés

Lui-même sexagénaire, le photographe réfléchit au vieillissement depuis un certain temps. D’ailleurs, il se demande souvent ce que son père, l’homme de théâtre Laurie Henri, décédé à l’âge de 52 ans, aurait accompli s’il avait vécu plus longtemps. Sûrement bien des choses, se dit le photographe.

«La majorité (de mes sujets) sont occupés comme tu ne le croirais pas. Mais c’est certain que la santé demeure numéro un.»

Ces personnes sont musiciens, artistes-peintres, photographes, charpentiers, bénévoles, pâtissières et bien d’autres. Trop souvent, on a tendance à voir le vieillissement comme un problème, soulève le photographe estimant qu’il y a pourtant plusieurs avantages à vieillir. Après une vie à s’occuper des autres et à travailler à plein temps, la plupart des gens lui ont confié qu’ils vivent maintenant pour eux, qu’ils font ce qu’ils ont envie et qu’ils ne cherchent plus à prouver quoi que ce soit aux autres.

Dans les vidéos, les aînés se racontent et parlent de leurs passions. Le photographe les a choisis par le biais de connaissances et d’amis. Au départ, il y a deux ans, sa liste comportait 35 personnes, mais malheureusement, il y a eu des décès, dont deux des suites de la COVID-19. La pandémie a évidemment bouleversé le déroulement de son projet parce qu’il a dû attendre le retour à la phase verte pour réaliser les photos et les vidéos.

Parmi ces 28 portraits, on retrouve des gens comme Gérard Martin, un survivant du désastre d’Escuminac qui a fait la guerre de Corée.

Les artistes Gisèle Léger-Drapeau, Bernice Butler, la photographe Claudine Bourque, le chanteur Pierre Robichaud de 1755, le pianiste Martin Waltz, le psychologue Eugène LeBlanc, le peintre Donald McGraw et Simone LeBlanc-Poirier, première femme à avoir dirigé une prison à sécurité maximum, figurent parmi les gens photographiés. Le public pourra découvrir, entre autres, l’histoire du musicien de jazz Jamie Colpitts, 90 ans, de Moncton, qui joue de la guitare tous les jours depuis 1940.

Maurice Henri précise qu’il a une guitare dans chacune des pièces de sa maison. Ce sont toutes des histoires exceptionnelles que racontent ces personnes, note le photographe documentariste.

La plus âgée Édith Eliza Munn, 101 ans, infirmière à la retraite de l’Hôpital de Moncton, demeure encore dans sa maison de façon indépendante et continue à faire de la cuisine. Le plus jeune de la collection, Bob Harvey, 62 ans, est un boxeur qui a été admis au Temple de la renommée de la boxe au Canada.

L’exposition est présentée jusqu’au 9 janvier. Maurice Henri entend entreprendre une deuxième phase de ce projet qui mettra en vedette les Premières nations et les immigrants, l’objectif final étant de produire un livre.