Hubert Cormier lance un premier album ensoleillé

Hubert Cormier, un membre du défunt groupe rock Trans Akadi, lance un premier micro album, Bôsoleil, fortement influencé par la mer et la saison chaude.

Depuis que Trans Akadi a cessé ses activités au milieu des années 2000, Hubert Cormier, qui est aussi technicien gazier et plombier, a mis fin à sa carrière de musicien professionnel, sans pour autant abandonner la musique. Depuis dix ans, l’auteur-compositeur-interprète originaire d’Anse-Bleue reprend sa plume de temps à autre, surtout au printemps, pour composer des chansons.

«Je continuais quand même à composer et à sortir une chanson de temps en temps quand j’avais les moyens de le faire. Il faut dire que j’ai des passe-temps qui coûtent cher, je fais du voilier, de la photographie et de la musique. À un moment donné, je suis presque comme le gouvernement qui chaque année doit décider où il investit. Si j’étais millionnaire, je pourrais tout me permettre, mais je ne le suis pas», a expliqué le musicien établi à Moncton depuis une vingtaine d’années.

Il a décidé de rassembler cinq nouvelles pièces de son cru dans un premier micro album qui vient de paraître. Déjà, ce nouvel opus aux couleurs country-folk se taille une belle place sur les palmarès country des radios communautaires.

«C’est très bien reçu pour un musicien qui ne joue nulle part. Je suis plus que béni, je savoure chaque instant. Ce succès dans les radios m’a inspiré et j’ai cinq autres chansons écrites.»

Authenticité

L’inspiration lui vient surtout avec le retour de la belle saison au moment du dégel. Sur cet album, on retrouve des chansons fortement inspirées par son coin de pays, la mer, la plage et l’amour. La chanson titre provient de son voilier, le Bôsoleil, amarré à Cap-de-Cocagne. Hubert Cormier veut se démarquer du son de Trans Akadi, même s’il fait un petit clin d’œil à la formation acadienne avec la chanson Le Kraken qui d’ailleurs avait été composée au départ pour le groupe.

«Je ne veux pas faire une continuité de Trans Akadi, j’aimerais vraiment aller sur un territoire où je n’ai pas été.»

Chaque chanson a été enregistrée à différentes époques dans divers studios. Il a collaboré avec plusieurs musiciens, dont George Belliveau, Carole Daigle, Jean-Pascal Comeau, Isabelle Thériault, Éloi Painchaud ainsi que Danny et Mike Bourgeois qui signent la production.

«J’ai trouvé mon son, mais je ne suis pas un chanteur comme Jean-François Breau ou Wilfred, je connais mes limites. En vieillissant, j’ai appris», a souligné le chanteur de 47 ans.

La musique le tient en vie, confie l’artiste qui a grandi dans une famille de musiciens. Il recherche avant tout l’authenticité.

«C’est de rester moi-même, puis de faire en sorte que ce que je chante c’est vraiment du vécu, ce que je pense. […] Pour Trans Akadi, j’écrivais beaucoup de chansons, mais c’était surtout des légendes, puis ce n’était pas personnel alors que Hubert Cormier, c’est plus personnel.»

Celui-ci veut éviter un peu le piège dans lequel est tombée son ancienne formation.

«On se pensait tous des Elvis Presley. On était jeune et arrogant, mais aussi prétentieux. On l’a eu vite fait. On a fait un album et on était quasiment sur l’Acadie Nouvelle toutes les deux fins de semaine. […] Moi j’ai trouvé que le succès est venu trop vite et étant jeune comme on était, on ne le réalisait pas. Quand on sortait de Caraquet et qu’on venait à Moncton, Trans Akadi n’était pas plus populaire qu’il le fallait. On dirait qu’on ne voulait pas voir ça», a-t-il raconté.

Même si la scène ne lui manque pas trop, il souhaite donner des spectacles éventuellement. Pour la sortie de ce premier disque, il s’est associé à une maison de distribution montréalaise et on peut retrouver toutes ses informations sur sa page Facebook. Son album est disponible sur les différentes plateformes numériques.