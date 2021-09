Ballet Atlantique présente sa biennale IMPACTFest

Ballet Atlantique accueille 75 artistes de la danse pour sa biennale IMPACTFest à Moncton qui se déroule jusqu’au 23 septembre.

L’événement est organisé de concert avec le symposium national de l’Assemblée canadienne de la danse. IMPACTFest met en vedette des œuvres avant-gardistes en danse provenant de partout au Canada. Organisé par le Ballet Atlantique, le festival se déroule sur sept journées et propose des prestations novatrices, des ateliers, des visionnements de films sur la danse et des rencontres avec des artistes dans divers lieux et espaces communautaires.

«C’est notre plus important festival à ce jour affichant une diversité d’artistes et une variété d’œuvres en danse de tous genres», a déclaré le directeur artistique de la compagnie de Moncton, Igor Dobrovolskiy, par voie de communiqué.

En plus du spectacle, Trace, de la troupe de danse autochtone Red Sky Performance, une prestation de Ballet Côté Mer par le Ballet Atlantique, ainsi qu’une visite du sentier du patrimoine Mi’kmaq à Elsipogtog sont à l’affiche du festival. IMPACTFest sera l’occasion de découvrir aussi la troupe de Fredericton Solo Chicken Productions et son œuvre, We Are Luminous, une création et une prestation d’artistes du Spirit Projet dont certains vivent avec une déficience intellectuelle.

Le collectif The Wind in the Leaves présentera, Gay Guerilla, qui plonge dans des sujets contemporains et parfois sombres, notamment l’itinérance, la dépendance aux drogues et à l’alcool et comment ces enjeux affectent les personnes concernées. Les artistes Karen et Allen Kaeja seront aussi sur place afin de présenter une série de pièces en solo au centre-ville de Moncton. Des prestations vidéos, des films, des rencontres-discussions et des ateliers font partie du menu du festival.

Le rassemblement de l’Assemblée canadienne de la danse (l’ACD) qui offre l’occasion d’identifier et de réfléchir aux mouvements sociaux, politiques et environnementaux d’une génération en danse se déroulera en ligne.

Pour plus de renseignements, les gens peuvent consulter le site web d’IMPACTFest.