Les bateaux de Caraquet en vedette dans une exposition

Pour l’artiste français Lo, la mer représente avant tout la liberté. L’ancien navigateur devenu peintre maritime met en valeur des bateaux de pêche du port de Caraquet dans sa nouvelle exposition Au gré des marées.

La collection qui rassemble une vingtaine de toiles est exposée au café-bistro Grains de folie à Caraquet jusqu’au 31 octobre. Établi à Québec depuis 2000, l’artiste dont l’épouse est acadienne, visite régulièrement la ville côtière depuis son arrivée au Canada.

«On revient tous les étés. Maintenant, les années passent et j’aime de plus en plus ça même qu’on aimerait presque bien s’y établir. J’adore Caraquet parce qu’il y a la mer et c’est comme une ville juste la taille que j’aime bien…», a confié l’artiste au cours d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

L’artiste Lo prend en photo les bateaux avant de les peindre. – Gracieuseté La mer représente un endroit de liberté pour l’artiste Lo. – Gracieuseté Une oeuvre de l’artiste Lo dans l’exposition Au gré des marées. – Gracieuseté

Si les œuvres de Lo (Laurent Torregrossa) sont hyperréalistes, il reste que c’est avant tout un sentiment de liberté qui inspire l’artiste. Natif de Mont Saint-Martin dans le nord de la France, l’artiste a entrepris son périple marin à 18 ans sur la Côte d’Azur pour y travailler dans un village vacances. C’est sur les rives de la Méditerranée que l’appel du large s’est fait sentir. Après avoir suivi un cours de navigation, il a passé beaucoup de temps sur la mer à naviguer.

«Dans ma vie, il y a une grande période entre mes 20 ans et mes 35 ans où j’étais presque plus en mer que sur terre surtout sur la Méditerranée», a-t-il raconté.

À ses yeux, la mer symbolise une sorte d’évasion et figure parmi les derniers endroits qui évoquent la liberté sur terre.

«À l’époque où je naviguais beaucoup, j’ai toujours ressenti qu’en mer, j’étais vraiment moi-même. En mer, il me semble qu’il n’y a rien à vendre, qu’il n’y a rien à acheter, qu’il y a surtout à vivre le moment présent. Moi j’ai toujours ressenti que j’étais vraiment à ma place. Je me suis trouvé en mer vraiment en communion avec les éléments.»

Comme il dessine depuis qu’il est enfant, son amour des bateaux et de l’océan s’est donc transféré dans ses œuvres. Celui qui a fait des études à l’École des Beaux-Arts de Toulon consacre sa vie à la peinture depuis plus de 30 ans. Il a présenté au-delà de 750 expositions dans des galeries, événements, salons et foires d’art visuels en Amérique du Nord et en Europe. Il a des œuvres exposées en permanence dans quelques galeries au Québec et en France. C’est la deuxième fois qu’il expose ses toiles dans la Péninsule acadienne. Il peint des bateaux de pêche et la vie maritime de cette région depuis plusieurs années.

«J’ai eu envie de peindre des bateaux d’ici parce que je les adore les bateaux de pêche d’ici, surtout du port de Caraquet. Tous les bateaux de pêche sont assez colorés. Je les aime bien. Il y en a des gros, des plus petits. Il y en a quelques-uns en mer, d’autres au port.»

Une oeuvre de l’exposition Au gré des marées de l’artiste Lo. – Gracieuseté Une oeuvre de l’exposition Au gré des marées de l’artiste Lo. – Gracieuseté Une oeuvre de l’exposition Au gré des marées de l’artiste Lo. – Gracieuseté

La collection rassemble à la fois des peintures de navires de Caraquet et des œuvres illustrant des thèmes aussi marins, mais plus personnels à l’artiste.

Il ne se lasse pas d’admirer et de peindre les reflets sur la mer changeant selon la couleur du ciel, le temps et les vents, ainsi que les matériaux avec lesquels sont construits les navires. «Je n’imagine pas peindre autre chose», souligne-t-il.

Pour réaliser ses œuvres, il s’inspire de milliers de photographies qu’il prend de ses sujets, son objectif étant de retranscrire le mieux possible la réalité. Il commence toujours par faire un dessin pour ensuite y ajouter de la couleur.

«C’est un peu comme une méditation. Si je passe 400 heures à faire une toile, ça fait partie de ma vie puis ça me plaît. C’est comme si dans ma toile, il y avait une partie de moi. Je m’éparpille dans mes toiles.»

Après Caraquet, ses acryliques sur toile seront dispersées un peu partout, certaines seront exposées dans la région de Charlevoix au Québec, d’autres resteront en permanence dans une boutique d’art à Caraquet.