Salon du livre de la PA: un quasi-retour à la normale pour 2021

L’organisation du Salon du livre de la Péninsule acadienne demande toujours une grande capacité d’adaptation et de flexibilité. Cela est d’autant plus vrai lors d’une pandémie.

La programmation du 18e Salon du livre de la Péninsule acadienne, qui se tiendra du 7 au 10 octobre, a été dévoilée mardi matin à Shippagan. Alors que la plupart des activités ont habituellement lieu au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan, l’an dernier, elles ont été présentées en majorité de façon virtuelle.

Cette année, l’équipe se prépare pour un retour à la normale, et ce, en tenant compte d’un ajustement ou deux.

Conformément aux mesures de la Santé publique, les visiteurs devront porter un masque, se laver les mains à l’entrée et montrer une preuve de vaccination ou une preuve concrète d’une exemption médicale.

«Ces petites contraintes nous permettent quand même de présenter un vrai salon et on apprécie ça énormément», exprime Marie Leclerc, directrice générale de l’événement.

Par contre, bien que les élèves du District scolaire francophone nord-est pourront visiter le Salon à Shippagan, les présentations des écrivains et écrivaines dans les écoles seront faites de façon virtuelle.

«Depuis le début, on a planifié les visites scolaires pour qu’elles soient virtuelles et on a toujours gardé à l’esprit que la situation pourrait être changeante. Je suis fière de dire que le Salon se déroulera en grande majorité de façon traditionnelle.»

Comme toujours, une programmation spécifiquement destinée aux jeunes a été planifiée. Pour les adultes, il y aura des conférences, des tables rondes et de grandes entrevues avec plusieurs auteurs du Nouveau-Brunswick et de l’extérieur de la province.

Parmi les têtes d’affiche figurent Michel Jean, d’origine innue, chef d’antenne chez TVA Nouvelles et auteur du roman Kukum, lauréat du Prix littéraire France-Québec, Édith Blais, auteure du livre Le sablier, otage du Sahara pendant 450 jours, qui raconte le récit de ses 450 jours aux mains d’un groupe djihadiste au Mali ou encore, Patsy Gallant, chanteuse et comédienne originaire de Campbellton qui a récemment fait paraître son autobiographie, Ma vie en technicolor.

Dans le contexte de la pandémie, le fait d’inviter des auteurs de l’extérieur de la province a été un risque étant donné les mesures sanitaires qui changent constamment.

«Nous avons lancé une ligne à l’eau. Quand on les a invités, les frontières de la province étaient fermées, mais on a bien fait, parce qu’ils peuvent venir maintenant.»

La programmation complète peut être consultée sur Internet (www.salondulivrepa.com).