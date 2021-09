Andy Creeggan, un nouvel album qui explore les styles

L’exploration et la création guident le compositeur, claviériste et percussionniste Andy Creeggan qui navigue à travers divers styles musicaux. L’ex-membre et fondateur des Barenaked Ladies, établi à Moncton, présente son quatrième album solo instrumental Andiwork IV, fruit d’une collaboration avec plusieurs musiciens de l’Acadie.

Le musicien originaire de Toronto qui a déménagé à Moncton en 2010 par amour est avant tout un explorateur musical. Son studio devient en quelque sorte un laboratoire de création.

«J’essaie toujours d’avancer dans ma démarche artistique. C’est toujours dans un esprit d’exploration et de création», a déclaré Andy Creeggan en entrevue à quelques jours du lancement de son nouvel opus.

Son parcours est assez impressionnant. De Barenaked Ladies aux Brothers Creeggan en passant par des collaborations avec Les Païens, le pianiste Roger Lord, les ensembles Tutta Musica, Ventus Machina et Symphonie Nouveau-Brunswick, le compositeur varie les projets. Il compose aussi des musiques pour le théâtre. Son nouvel album rassemble d’ailleurs des œuvres composées pour la pièce 40 Days and 40 Nights de Kim Collier et Daniel Brooks de Toronto. Près de 12 années se sont écoulées depuis la parution d’Andiwork III. «Je travaille un peu comme une chenille», a-t-il confié.

De la pop alternative et du classique flirtant avec le jazz et la musique expérimentale, cette nouvelle collection de 13 pièces instrumentales aux ambiances parfois planantes nous transporte dans différents univers. Le musicien raconte qu’il prend le temps de laisser vieillir les pièces, de les réécouter et de les développer avant d’enregistrer la version finale. «C’est vraiment l’écoute à travers les années. J’aime tester les choses pour voir comment ça vieillit.»

Des paysages musicaux

Avec ce disque, il s’aventure sur des chemins qui traversent diverses émotions et paysages. Il faut dire que plusieurs morceaux ont été créés pour accompagner des scènes théâtrales. On retrouve aussi un hommage au compositeur français Érik Satie, le temps de deux pièces.

«Andiwork III était plus dans un esprit d’avoir du fun avec mes enfants, plus accessible, explosif, dans un esprit de jeunesse. Le numéro quatre, c’est plus posé, plus fait pour des scénarios spécifiques au théâtre afin d’accompagner différentes scènes et émotions.»

À l’époque de Barenaked Ladies, de 1989 à 1995, une grande partie de son travail se passait en studio. «J’adorais ajouter des couches musicales, faire des recherches sur des styles, travailler le son en arrière, c’était vraiment ma joie, de travailler, entre autres, les harmonies surtout avec le vocal.»

Il y a plus de 20 ans qu’il a quitté la formation torontoise et cela le suit encore. Chaque fois qu’on lui demande les raisons qui ont motivé son départ, la réponse risque de changer, prévient-il.

«J’adorais être dans ce groupe, voyager, vivre l’expérience d’un groupe de musique pop et de voir la croissance et la décroissance, la relation avec l’industrie et de rencontrer toutes sortes de musiciens et d’artistes incroyables. C’était une vie vraiment privilégiée.»

«Éventuellement je voulais juste faire ma propre affaire même si c’était sous le radar, un peu plus expérimental, moins accessible, mais j’ai fait le bon choix pour moi. Mon frère est toujours dans le groupe et je peux voir un peu ce qu’est devenue sa vie et disons qu’il y a beaucoup d’avantages.»

Quant aux Brothers Creeggan – une formation de jazz alternatif qui a fait paraître quatre albums – elle existe toujours, mais ce sont maintenant plus les «pères Creeggan» s’amuse à dire le musicien. Lui et son frère sont devenus papa à peu près en même temps.

Andy Creeggan a composé les chansons de son album entre ses différents projets et son rôle de père de famille qui lui tient à cœur.

Celui qui joue plus de 15 instruments s’est entouré d’amis musiciens dont il apprécie particulièrement l’approche. On retrouve donc George Belliveau, Kevin McIntyre, Mico Roy, Sébastien Michaud, Maxence Cormier, Pénélope McIntyre, Oscar H.C. ainsi que son fidèle collaborateur de longue date, son frère, le bassiste Jim Creeggan. Il adore travailler avec d’autres musiciens afin d’apporter encore plus de richesse et de textures sur sa musique.

«On dirait que quand on se concentre sur les textures musicales et les mélodies, on met plus de profondeur dans ça. Pour moi, c’est assez si la musique parle d’elle-même, mais j’ai un grand amour pour n’importe quelle musique, que ce soit instrumental ou chanté. Je réserve mes chansons pour ce que je fais avec mon frère. Ce que je fais tout seul, c’est plutôt des compositions instrumentales.»

Andy Creeggan présente un spectacle de lancement vendredi à 19h30 au Centre culturel Aberdeen à Moncton où il sera entouré de plusieurs musiciens. Son album sort le 24 septembre chez Le Grenier Musique. La formation Umläb, (Les Païens nouvelle génération) assurera la première partie du spectacle.