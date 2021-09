Le Festival des arts visuels en Atlantique bat son plein

Le 25e Festival des arts visuels en Atlantique bat son plein ce week-end à Caraquet, et ce, jusqu’au 25 septembre.

Contrairement aux années précédentes, au lieu du Carrefour de la mer, le centre névralgique de l’événement se trouve au Centre culturel de Caraquet où le public est invité à découvrir l’installation artistique Sur le bord du monde, le fruit de la création de cinq artistes du Nouveau-Brunswick, soit David Champagne (Maisonnette), Marika Drolet Ferguson (Tracadie), Martin Krykorka (Tabusintac), Garry Sanipass (Communauté Mi’kmaq de Bouctouche) et Véronic Thériault (Caraquet).

D’autres événements sont à l’horaire ce week-end. Vendredi et samedi en après-midi et en soirée, le public pourra assister à une création en direct avec les artistes Grazielle Matteau et Matt Willison. Quant aux familles et petits groupes, ils sont invités à prendre part à la Chasse à l’Art, un parcours artistique à accomplir en vélo ou en voiture à travers une série d’énigmes ou encore à l’atelier Bleue comme une orange, une activité pour enfants animée par l’artiste Geneviève Bouffard.