Prix Musique NB: le Choeur virtuel de l’Acadie en tête des nominations

Le Choeur virtuel de l’Acadie et le groupe Les Moontunes de Moncton dominent les sélections aux Prix Musique NB (MNB), récoltant respectivement cinq et quatre nominations.

Les dirigeants de Musique NB ont dévoilé, jeudi, les finalistes des Prix MNB. Des récompenses seront décernées dans 12 catégories réparties en trois volets: musical, industrie et général où l’on retrouve, entre autres, révélation et champion de l’année.

Le directeur général de l’association, Jean Surette, précise que les prix ne sont pas nécessairement liés à la production d’albums. L’impact, l’influence, l’attention médiatique et publique figurent parmi les facteurs pris en considération par les jurys. Il cite en exemple le Choeur virtuel de l’Acadie qui n’a pas fait paraître d’album, mais qui a réalisé des œuvres audiovisuelles. Ce projet de chant choral virtuel a eu un véritable impact dans la collectivité, souligne Jean Surette. Le choeur qui met en relief le répertoire acadien créera bientôt un projet autour de la musique de 1755. Dirigé par Marc-André Pelletier et Chantal Doiron-Pelletier d’Edmundston, le choeur est cité dans cinq catégories: enregistrement francophone, vidéo, révélation, champion et projet innovateur de l’année.

Pour sa part, la formation Les Moontunes est en lice pour le prix de l’enregistrement anglophone, de la meilleure vidéo, révélation et innovation de l’année.

Parmi les artistes acadiens ayant obtenu au moins deux sélections figurent Danny Boudreau, Cédric Vieno, Chloé Breault et Émilie Landry qui, pour sa part, a récolté trois nominations, dont une dans la catégorie vidéo de l’année (Bouillir d’la misère). Dans cette même catégorie, on retrouve notamment Raphaël Butler (Camping Colibri) et l’ensemble Ventus Machina (Blackbird). Le quintette à vent tentera aussi de mettre la main sur le prix de l’enregistrement anglophone de l’année pour son album Roots.

Matt Boudreau a obtenu une nomination dans la catégorie de la chanson de l’année pour sa pièce Élise. Laurie LeBlanc et Dan Arsenault figurent aussi parmi les artistes ayant récolté des nominations.

Musique NB qui regroupe plus de 230 membres a reçu 99 inscriptions pour les différents prix. Cette année, l’association a dû réduire le nombre de catégories, certaines étant plus ou moins pertinentes dans le contexte de la pandémie, comme celle de l’artiste de scène.

«Nous avons donc combiné quelques catégories et élargi l’admissibilité», a précisé M. Surette.

Celui-ci ajoute que l’association cherche à être la plus inclusive possible afin de représenter l’ensemble du paysage musical de la province, en englobant toutes ses diversités qu’elle soit culturelles ou autres. Ils ont donc élargi les jurys pour arriver à inclure une plus grande diversité de voix. D’après le directeur, c’est un pas dans la bonne direction.

Malgré la dernière année difficile pour le secteur musical, Jean Surette constate que beaucoup de projets très novateurs ont vu le jour, et ce dans divers styles musicaux.

«Ce n’était pas une année facile, mais la liste des finalistes nous montre la résilience de notre secteur à vouloir foncer de l’avant, peu importe ce qui arrive. Encore une fois, c’est beau de voir l’innovation. Si on regarde au niveau des enregistrements, c’est bien de voir qu’il y a quand même eu pas mal de beaux projets qui ont pu se réaliser et une belle diversité de styles musicaux.»

L’Acadie absente de l’ADISQ

La production musicale de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick brille par son absence au Gala de l’ADISQ qui a dévoilé ses nominations plus tôt cette semaine. Aucun artiste de l’Acadie n’est en nomination. Le directeur de Musique NB ne s’en formalise pas trop pour l’instant. Il note que l’Acadie a fait belle figure au cours des dernières années, notamment en 2020 où les artistes acadiens avaient récolté un nombre record de nominations.

«Je pense que c’est juste un cycle et le fait qu’il y a eu moins de productions pendant la pandémie. Le Québec a beaucoup investi dans son secteur musical donc quelque part l’industrie musicale au Québec a pu probablement produire plus de trucs de façon virtuelle que d’autres parties du Canada.»

Habituellement, les artistes acadiens nommés à l’ADISQ ont percé le marché québécois et sont appuyés par des équipes de professionnels de cette province. D’après Jean Surette, il y aura probablement plus de nominations acadiennes en 2022.

La soirée de remise des Prix MNB se tiendra le 21 octobre au Charlotte Street Arts Centre à Fredericton dans la cadre du Festival (506) et sera diffusée sur les plateformes numériques. L’Association annoncera bientôt les artistes en prestations et la personne qui assurera l’animation de la soirée.