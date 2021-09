Maggie Savoie couronnée du prix Édith Butler

L’auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie, de Kedgwick, a reçu le prix Édith Butler de la Fondation SPACQ (Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec). Une reconnaissance qui vient avec une bourse de 10 000$.

Cette fondation québécoise qui honore chaque année des auteurs, compositeurs et interprètes ayant collaboré à l’écriture de chansons, de musiques de film et de musiques instrumentales remet 16 récompenses, dont le prix Édith Butler décerné à un artiste de la francophonie canadienne. Chaque prix est assorti d’une bourse de 10 000$. Parmi les autres récipiendaires des prix décernés cette semaine, on retrouve Angèle Dubeau, Joe Bocan, David Goudreault, Laurence Nerbonne, Sarahmée, Michel Tremblay, France Castel et Irvin Blais.

Maggie Savoie qui a deux albums à son actif travaille à la production d’un troisième disque, Appalaches, qui devrait sortir à la fin octobre ou au début novembre. Un premier extrait Entre ce que j’dis est paru récemment, annonçant un peu les couleurs musicales de ce nouvel album aux sonorités blues et rock. En 2020, ce sont les Hôtesses d’Hilaire qui ont remporté le prix Édith Butler.