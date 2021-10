La fièvre du livre approche à grands pas à Dieppe

Avec 59 exposants, 61 auteurs invités qui offriront plus de 60 animations, le Salon du livre de Dieppe, du 21 au 24 octobre, qui se tiendra principalement en personne promet d’être riche en découvertes littéraires.

Pour la deuxième année consécutive, le Salon du livre de Dieppe présentera la plupart de ses activités au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD), tout en offrant une diffusion en ligne. Comme en 2020, une exposition et vente de livres aura lieu au CACD.

Plusieurs conférences, rencontres littéraires, entrevues, tables rondes, animations jeunesse ainsi qu’une tournée virtuelle des auteurs dans les écoles figurent au menu du 31e Salon du livre de Dieppe.

«Du 21 au 24 octobre, nous serons ici, présents en personne pour des activités et la vente de livres. Pour les gens un peu moins à l’aise de se déplacer, nous avons également un partenariat avec La récolte de chez nous pour la vente en ligne d’une sélection d’ouvrages avec un ramassage en bordure de rue», a déclaré Liette Paulin LeBlanc lors du dévoilement de la programmation en conférence de presse virtuelle.

Parmi les auteurs invités, on retrouve, entre autres, Francine Ruel, Françoise Enguehard, Patrick Hardy, Tristan Malavoy, Édith Bourget, Roland Bestier, Florian Olsen, Isabelle Cormier, Caroline St-Louis, Marjorie Pedneault, Micheline Savoie et Carl Philippe Gionet qui prendront part à l’événement. Invitée au Salon, Patsy Gallant présentera un spectacle le 23 octobre à la Caserne, en plus de participer à une table ronde et à une grande entrevue autour de sa biographie Ma vie en technicolor.

À nouveau, les organisateurs ont voulu donner un thème spécial à leurs rencontres littéraires en se déplaçant dans différents endroits de la région comme au Monument-Lefebvre à Memramcook où il y aura une causerie avec Nicole Fournier. Au chapitre des nouveautés, des entretiens littéraires dans les cafés de Moncton, de Dieppe, de Shediac et de Memramcook tous les matins du salon. Florian Olsen et Francine Ruel sont parmi les auteurs qui participeront à ces causeries littéraires matinales. En plus de la tournée scolaire qui se déroule virtuellement du 18 au 22 octobre, on espère aussi pouvoir présenter des animations jeunesse dans les bibliothèques publiques de la région. À la suite des nouvelles restrictions sanitaires, la direction du salon entend s’informer davantage sur les règles entourant la tenue d’animations jeunesse pour les enfants de moins de 12 ans.

Le Salon sera aussi l’occasion de célébrer les 25 ans de Bouton d’or Acadie par un petit-déjeuner spectacle le samedi matin. Plusieurs sujets seront abordés lors des nombreuses tables rondes, dont une sur la face cachée des livres avec trois éditeurs de l’Acadie, sur les romans à suspens et sur l’écriture de biographies. Deux soirées littéraires sont prévues à l’horaire. Des auteurs comme Mo Bolduc, Djennie Laguerre, Félix Perkins, Mario Thériault et Amber O’Reilly participeront à l’une ou l’autre de ces soirées.

Trois événements présentés uniquement en ligne figurent au programme, soit une soirée virtuelle de lecture avec Gabriel Robichaud, Amber O’Reilly, Céleste Godin et Yao, une table ronde sur l’insécurité linguistique et une rencontre entre Jacques Savoie et Justin Guitard.

En plus du salon à Dieppe, l’événement se déplacera au Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton où une série d’activités et une exposition de livres seront offertes les 22 et 23 octobre.

La plupart des activités qui ont lieu au CACD sont également diffusées sur les plateformes numériques du salon. La directrice a rappelé que toutes les règles sanitaires seront respectées, incluant passeport vaccinal et port du masque.