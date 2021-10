Bryan Adams s’apprête à livrer un nouvel album

Le chanteur et auteur-compositeur Bryan Adams livrera sous peu So Happy It Hurts, un 15e album studio en carrière pour la légende canadienne du rock.

La chanson titre de l’album à paraître le 11 mars prochain, So Happy It Hurts, est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes, tout comme le vidéoclip réalisé par l’artiste lui-même.

L’album comprend 12 nouvelles chansons écrites par l’artiste ontarien ou en collaborations.

Il sera disponible sur toutes les plateformes numériques, ainsi que dans une variété de formats physiques, y compris un CD standard, un CD Deluxe avec une couverture lenticulaire et un livre cartonné ainsi qu’ un vinyle.

Un vinyle couleur exclusif et un coffret en édition limitée qui comprend le CD de luxe, le vinyle, le livre relié et une photo signée sont également disponibles.

«La pandémie et le confinement ont vraiment fait comprendre que la spontanéité peut être supprimée. Soudainement, toutes les tournées se sont arrêtées, personne n’a pu sauter dans la voiture et partir», a expliqué Bryan Adams par voie de communiqué.

«So Happy It Hurts parle de liberté, d’autonomie, de spontanéité et du frisson de la route. L’album aborde de nombreuses choses éphémères de la vie qui sont vraiment le secret du bonheur, et plus important encore, la connexion humaine», a ajouté l’artiste qui célébrera bientôt son 62e anniversaire de naissance.

Compagnon de l’Ordre du Canada, Bryan Adams a vendu plus de 100 millions d’albums à travers le monde.

Le chanteur à la puissante voix rauque a remporté de nombreux prix et distinctions, dont une vingtaine de Juno Awards, trois nominations aux Oscars, cinq nominations aux Golden Globes, un Grammy Award, un American Music Award ainsi qu’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.