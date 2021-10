Le TPA de retour en salle pour sa 48e saison

Le Théâtre populaire d’Acadie propose au public un retour en salle de spectacle pour une 48e saison et ce, dès le mois d’octobre.

«Nous avons bien besoin de nous retrouver sur les scènes et d’aller à la rencontre du public. L’art, quel qu’il soit, est un antidote à la détresse», affirme Allain Roy, directeur artistique du TPA. «Les œuvres que nous proposons sont empreintes d’une profonde humanité, de questionnements existentiels et d’un regard critique sur notre société qui, je l’espère, trouveront écho auprès des amateurs de théâtre.»

Le coup d’envoi de la saison sera donné le 26 octobre à 19h30 avec la pièce Crow Bar, une production du théâtre de l’auteur acadien Gabriel Robichaud, au Centre culturel de Caraquet. Matthieu Girard assure la mise en scène de cette œuvre dont la distribution 100% acadienne est composée de Tanya Brideau, Matthieu Girard, David Losier et Diane Losier.

Le 10 novembre, au Centre culturel de Caraquet, le public est convié à la grande première de Savèches, une fragmentation contemporaine en trois mouvements, une coproduction du TPA et du Théâtre français du Centre national des Arts, à Ottawa. Cette pièce est une adaptation du recueil de poésie de l’auteur Jonathan Roy, Savèches à fragmentation, publié aux Éditions Perce-Neige en 2019.

Sur scène, les textes, nés pour la plupart lors de soirées de poésie, seront portés par l’auteur lui-même et par le comédien Matthieu Girard, dans une mise en scène d’Allain Roy.

Cette pièce sera aussi présentée les 24 et 25 novembre 2021 au théâtre l’Escaouette de Moncton et du 1er au 4 décembre 2021 au Centre national des Arts d’Ottawa.

Pour inaugurer la nouvelle année, le TPA présentera le 1er février 2022, à Caraquet, une nouvelle production du dramaturge Daniel MacIvor, Les meilleurs frères (The Best Brothers), metttant en vedette Éric Butler et Tony Murray, dans une mise en scène de Martine Beaulne. La traduction du texte a été assurée par Jean-Philippe Raîche.

Du 3 au 12 février, Intrusions, une coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et du TPA, prendra l’affiche à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins d’Ottawa. L’oeuvre met en lumière un sujet trop souvent passé sous silence: la façon dont notre société délaisse les personnes âgées au moment où elles ont le plus besoin d’aide. Intrusions sera présentée en tournée au Nouveau-Brunswick à l’automne 2022.

Le 22 février à 19h30, au Centre culturel de Caraquet, le TPA présentera Aalaapi, une œuvre du Collectif Aalaapi, dirigé par Laurence Dauphinais. Dans ce projet hybride qui allie théâtre et création radiophonique, on retrouve sur scène deux femmes originaires du Nunavik, Nancy Saunders et Ulivia Uviluk, qui habitent leur quotidien devant nos yeux, rythmé par le médium radiophonique qui occupe une place cruciale dans les communautés nordiques.

Au cours de la saison, quelques lectures 5 à 7 ainsi que la production d’une vingtaine d’épisodes d’une baladodiffusion s’ajoutent à la programmation.

Un tout nouveau balado intitulé Arrière-scène permettra d’apprendre les dessous de la création des spectacles du TPA et deux nouveaux épisodes et quelques suppléments viendront également s’ajouter au balado Histoires de la Côte. D’autres initiatives numériques sont également en chantier, dont nous dévoilerons les détails plus tard en saison.

Toutes les informations pertinentes à la saison 2021-2022 du TPA seront disponibles le 14 octobre sur internet (tpacadie.ca), incluant les conditions relatives à l’accès aux spectacles en salle, en accord avec les directives de la Santé publique.