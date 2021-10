Sandra LeCouteur lauréate du Prix de la lieutenante-gouverneure

Il n’est jamais trop tard pour poursuivre ce qui nous tient à cœur. Sandra LeCouteur a seulement réellement entamé une carrière professionnelle dans la musique à l’aube de la quarantaine. Quatre albums, un recueil de poésie, des apparitions à la télévision et plusieurs spectacles plus tard, l’interprète originaire de l’île Miscou est maintenant lauréate du Prix de la lieutenante-gouverneure pour l’excellence dans les arts de la scène 2021, remis par artsNB.

«J’ai été très émue quand j’ai reçu l’appel m’apprenant que j’étais lauréate. C’est Diane DesChênes de la Maison de la culture de Shippagan qui a proposé mon nom. J’étais tellement émue et surprise parce que je ne m’y attendais pas du tout. Je n’ai pas l’habitude de gagner des prix. Je suis interprète et je défends toujours mon métier comme étant un métier important parce que je livre la poésie et les sentiments des auteurs. Je me rends jusqu’à leur coeur, mais ce n’est pas toujours quelque chose qui est reconnu», dit Mme LeCouteur.

Sandra LeCouteur a fait ses premiers pas sur scène au Gala de la chanson de Caraquet en 1992. Sa première tournée a eu lieu quelques années plus tard. Son premier album, La Demoiselle du traversier, est sorti en 2005.

«J’ai fait ma première tournée à 40 ans. J’ai attendu plus longtemps pour sortir mon premier album. J’ai commencé très tard, les enfants étaient partis à l’université. Quelques années après le Gala, j’ai fait la première partie de Manon d’Inverness accompagnée d’Isabelle Thériault (aujourd’hui députée libérale de Caraquet). Après ça, ç’a eu un effet boule de neige, mais je suis contente, car à 20 ans, je n’étais pas prête pour ça. À l’âge où j’ai commencé, je pouvais assumer ce que je faisais.»

Son succès n’est pas l’affaire d’une seule personne. Lorsqu’on lui parle, elle n’hésite pas à nommer les nombreux collaborateurs avec qui elle a eu l’occasion de travailler au fil des ans.

«J’aime beaucoup les textes et les chansons qui sont des histoires qui veulent dire quelque chose. J’aime beaucoup la poésie. C’est mon fils qui a écrit ma première chanson. Après j’ai connu Gilles Bélanger, Pierre Finn, Luc de Larochellière…. Diane Roy Friolet a été extrêmement productive avec moi.»

Deux autres Acadiens reconnus

Deux autres artistes acadiens ont aussi remporté des prix. Mathieu Léger, de Moncton, est lauréat du Prix de la lieutenante-gouverneure pour l’excellence dans les arts visuels 2021, alors que Daniel H. Dugas, également de Moncton, est lauréat du Prix de la lieutenante-gouverneure pour l’excellence dans les arts littéraires en français 2021.

Les prix seront présentés aux lauréats par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick lors d’un gala tenu à sa résidence le 15 novembre, si la réglementation concernant la COVID-19 le permet.