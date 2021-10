Le Grenier Musique: 20 ans de développement artistique

Depuis les tous débuts, Carol Doucet qui dirige Le Grenier Musique cherche à appuyer les artistes en début de carrière. La maison de disque qui souffle ses 20 chandelles cette année fera paraître en novembre un 31e album, celui du groupe La Patente.

«Moi ce que j’aime beaucoup c’est de travailler avec les artistes en début de carrière. Je trouve qu’ils sont très motivés. Je pense que c’est là que sont mes forces, de les aider à commencer leur carrière. Je n’aime pas que ça, j’adore travailler aussi avec Zachary Richard et il n’est pas en début de carrière», a déclaré en entrevue celle qui sera décorée de l’Ordre de Moncton.

L’Acadie Nouvelle l’a rencontrée dans ses bureaux à Moncton qui fourmille d’activités même en temps de pandémie.

Chaque semaine pratiquement, des artistes surtout de l’Acadie, mais aussi d’ailleurs au pays et de l’Europe l’approchent soit par courriel, par téléphone ou par lettres.

C’est que les entreprises de gestion de carrière musicale et les maisons de disque francophones en Atlantique se font très rares. En fait, il s’agit de la seule étiquette acadienne de cette envergure qui produit plusieurs albums par année.

«Quand je reçois un dossier, j’écoute tout le temps, mais je n’ai pas beaucoup de coups de coeur. C’est vraiment une série de choses, la musique d’abord, la personne et aussi de savoir que je suis capable de promouvoir ce genre de musique. Ça m’est déjà arrivé d’être approchée par une chanteuse d’opéra, mais j’ai dû refuser parce que ce n’est pas mon domaine.»

En plus d’être un label, l’entreprise offre tous les services d’une carrière musicale: gérance, booking de spectacles, promotion et relations de presse.

Aujourd’hui, la société, qui emploie l’équivalent de trois personnes à temps plein, travaille à différents niveaux avec une quinzaine de musiciens, dont Joey Robin Haché, Simon Daniel, Dans l’Shed, Menoncle Jason et Chloé Breault.

Épauler les artistes

La liste des artistes acadiens ayant passé par cette agence est longue. Lisa LeBlanc, les Hay Babies et Caroline Savoie en font partie.

Caroline Savoie se souvient bien de la sortie de son premier micro album en français. Il s’agissait aussi du premier disque à être lancé sous l’étiquette du Grenier Musique. Étudiante à l’université, elle n’avait que 17 ou 18 ans à l’époque.

«C’était super le fun parce que j’étais nouvelle dans l’industrie puis tout d’un coup je me sentais bien épaulée et plus en confiance», a raconté l’auteure-compositrice-interprète.

Lors de la sortie du disque, elle a senti qu’elle démarrait vraiment sa carrière musicale. L’Acadienne de Dieppe est restée associée à l’entreprise pendant trois ans jusqu’à son déménagement à Montréal.

Carol Doucet estime qu’il est naturel que des musiciens quittent l’agence pour aller vers de nouveaux horizons. Des fois, ce sont les artistes qui choisissent de partir pour différentes raisons, tandis qu’à d’autres occasions, c’est la gérante qui sent qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour eux.

Les débuts

Issue du milieu universitaire, Carol Doucet a fait la transition vers le monde culturel après son passage au Sommet de la francophonie en 1999 où elle était responsable des relations avec la presse. C’était avant de s’envoler vers la France pour entreprendre des études doctorales.

«J’ai fait mon doctorat tout en sachant que je ne voulais pas retourner dans la vie universitaire. Je voulais vraiment travailler avec les artistes. Je suis revenue ici en juillet 2001 et j’ai démarré mon entreprise. Au départ, c’était des relations de presse pour les activités culturelles.»

C’est Pascal Lejeune qui l’a incitée à devenir son imprésario au milieu des années 2000. Elle a donc ajouté à son entreprise, la gestion de carrière d’artiste en musique. Puis en 2013, elle a fondé le label. La demande est venue des musiciens.

«Ç’a créé une famille musicale acadienne et aussi ça permet d’aller chercher du financement pour les labels, ça permet de mieux faire une promotion.»

Contrairement à certaines maisons de disque de l’époque, elle a toujours tenu à ce que chaque artiste demeure 100% propriétaire de ses droits d’auteur.

«Nous on facture des pourcentages selon les diffusions, les ventes avec des dates limites, avec des contrats de trois ans qu’on renouvelle. L’artiste est propriétaire pour la vie, y a jamais personne qui pourra lui enlever ses droits parce que dès le départ, les disques sont signés à son nom parce que nous nous sommes rendu compte qu’il y avait vraiment beaucoup d’abus.»

Selon des artisans de l’industrie, l’arrivée du Grenier Musique a apporté une plus grande professionnalisation du secteur musical et permis aux musiciens de se développer et d’évoluer à partir de leur propre province.

«Carol Doucet est une personne qui a cette capacité de développer des alliances stratégiques qu’elles soient ici ou à l’international. Elle a réussi à créer des passerelles d’échange qui font que ses artistes ne sont pas cloisonnés», a affirmé le directeur du Centre des arts et de la culture de Dieppe, Louis Doucet, qui a présidé la FrancoFête en Acadie pendant plusieurs années.

Diversifier ses activités

C’est bien beau de sortir un album, mais encore faut-il le promouvoir. Même si les disques ne se vendent plus, il reste que c’est encore le meilleur moyen d’assurer une présence continue des artistes dans le paysage musical, soutient Carol Doucet.

«Peu importe le support (digital ou physique) on n’a pas le choix parce que c’est payant pour les artistes, le fait que ça joue dans les radios et surtout les radios satellites. […]. S’ils ne sortent pas de nouveaux matériels, ils ne sont pas dans l’actualité.»

Innover et être présent dans tous les événements et sur les radios, voilà les clés de la pérennité de son entreprise et des artistes qu’elle représente depuis 20 ans. Elle est toujours à la recherche de nouveaux projets.

«Dans la dernière année et demie, on l’a vu encore plus puisqu’il n’y avait pas grand revenus de spectacles. Il a fallu développer de nouveaux projets comme de la formation en ligne, des ateliers, un camp musical, des disques et la série Les soirs d’été. Depuis l’année passée, on a presque doublé la production d’album parce que les artistes sont plus chez eux. Plusieurs ont réussi à monter des studios maison qui leur permettent de faire de l’enregistrement de plusieurs de leurs chansons, au moins le début de leur disque.»

Plusieurs artistes du Grenier Musique préparent de nouveaux albums pour les prochains mois et pour 2022, dont Simon Daniel, Jacques Surette, Sirène et Matelot, Track of Rock, La Patente et Baie. Un album collectif Acadie-Gaspésie est aussi en préparation.