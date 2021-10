Baie-Sainte-Anne: la transmission des savoirs par la photographie

Si la transmission des savoirs passait par la cuisine traditionnelle. C’est un peu ce que s’est donné comme mission la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne qui dévoilera, dimanche, les œuvres du projet Nos racines acadiennes à travers nos tabliers qui a rassemblé une cinquantaine de personnes de diverses générations de cette collectivité de la côte est du Nouveau-Brunswick.

Six photographes, cinq cuisiniers, un club de couturières et plusieurs jeunes de Baie-Sainte-Anne ont collaboré à ce projet de photo documentaire social. Mené par la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne, le projet a débuté il y a plus d’une année. Cinq photographes amateurs de la communauté ont reçu une formation de la photographe professionnelle Dolorès Breau.

«Une fois qu’ils ont été formés, nous avons trouvé des personnes de Baie-Sainte-Anne que j’appelle nos vedettes, c’était nos cuisiniers et nos cuisinières et nous avons choisi cinq recettes acadiennes», a expliqué la coordonnatrice de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne, Janice Daigle.

Pain de maison, pets de sœur, fricot acadien, tarte à la viande et poutine râpée figurent au menu de ce projet social mariant cuisine et photographie. Les photographes ont capté en images l’ensemble du processus de la préparation des plats, allant même parfois jusqu’aux emplettes à l’épicerie afin de trouver les ingrédients pour les recettes.

Mireille McIntyre, Bruno Manuel, Roberte Gibbs, Rosanne McIntyre et Rose Savoie sont les photographes. Avec Dolorès Breau, ils ont sélectionné les photos de chacune des recettes. Une entreprise de Moncton a imprimé cinq grands panneaux pour chacun des mets. Un groupe d’une dizaine de couturières, Les abeilles de Baie-Sainte-Anne, ont cousu les tabliers que portent les cuisiniers et cuisinières.

«Pour moi, ce projet fait partie de notre construction identitaire et on voulait que les jeunes aient le goût de faire ces vieilles recettes pour ne pas qu’on les perdre», a affirmé Janice Daigle.

Elle précise que la pandémie a causé quelques casse-têtes aux organisateurs, repoussant le dévoilement des panneaux à plusieurs reprises.

Ils ont décidé de le présenter ce dimanche, au Club d’âge d’or La Goélette, à Baie-Sainte-Anne.

Plus tard dans l’année, les panneaux seront exposés en permanence à la cafétéria de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne, lorsque les consignes sanitaires leur permettront d’avoir accès à l’établissement scolaire. Éventuellement, la société culturelle aimerait offrir des ateliers de cuisine traditionnelle aux élèves.

«On ne veut absolument pas perdre ces recettes-là. Ça fait vraiment partie de nous autres. En exposant en permanence ces panneaux, on valorise les gens de Baie-Sainte-Anne, ces cuisinières et cuisiniers.»

Lors du dévoilement des œuvres, les gens pourront aussi se procurer des copies des cinq recettes traditionnelles acadiennes.

L’événement se déroulera ce dimanche 24 octobre à 14h en présence des photographes et des nombreux participants du projet.