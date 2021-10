Le FICFA dévoile ses films d’ouverture et de clôture

Le documentaire québécois Seuls de Paul Tom donnera le coup d’envoi au 35e Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), le 11 novembre, au théâtre l’Escaouette à Moncton.

Écrit par Julie Boisvert, Mylène Péthel et Paul Tom, Seuls raconte les histoires d’Afshin, Alain et Patricia, qui ont fui leur pays d’origine, laissant tout derrière, y compris leurs parents, alors qu’ils étaient encore des enfants. Malgré les obstacles, ils réussissent à s’installer au Canada, en espérant reconstruire leur vie.

«Avec SEULS, on débute le 35e FICFA sur un élan d’espoir et d’humanité. Ce film parsemé de magnifiques scènes d’animation met en avant l’immensité de la force de trois personnes prêtes à tout quitter pour une vie meilleure. À la fin du visionnement, nous sommes reconnaissants-tes de les connaître», a expliqué par voie de communiqué Dominique Léger, responsable de la programmation du FICFA.

Le long métrage français Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid clôturera le FICFA le 19 novembre. – Gracieuseté

Le long métrage français Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid clôturera le FICFA le 19 novembre, également présenté au théâtre l’Escaouette. Ce drame sensible nous plonge dans l’histoire d’amour et dans l’intimité d’Ahmed et de Farah, deux jeunes étudiants parisiens, tiraillés entre leur désir, leur culture et leur cursus littéraire.

La programmation complète du 35e FICFA sera dévoilée le mardi 26 octobre. Le Festival se tiendra du 11 au 19 novembre 2021.