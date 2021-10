Dans l’atmosphère étrange de Crow Bar

Texte complexe naviguant entre la réalité et l’imaginaire, Crow Bar a finalement droit à sa grande première sur scène après un long parcours créatif. L’équipe de créateurs dirigée par Matthieu Girard a réussi à donner vie de façon cohérente à cette œuvre de Gabriel Robichaud teintée de mystère.

Flirtant avec le réalisme magique, cette pièce voyage dans différents espaces. Parfois crue et réaliste, elle offre aussi des moments d’envol pendant lesquels on est complètement dans l’imaginaire, frôlant même le fantastique.

Une jeune femme Elle (Tanya Brideau) débarque dans un petit village de bord de mer isolé. Sa voiture étant en panne, elle la laisse à la station-service où un pompiste (David Losier) un peu étrange promet de la réparer. La jeune femme s’arrête au Crow Bar. Devant l’établissement, une pancarte à vendre et une enseigne sur laquelle on peut y lire T’es-tu prêt à sortir à genoux. Elle y fait la rencontre d’une vieille femme assise au bar (Diane Losier). Tranquillement, elles s’apprivoisent l’une l’autre.

Rares sont les étrangers qui débarquent dans ce village replié sur lui-même qui semble avoir été frappé par une malédiction. Même si la vieille s’attache un peu à la jeune femme et qu’elle sent que les choses vont bientôt changer, elle n’a pas envie qu’elle soit à son tour frappée par la malédiction. Partir ou rester? Une question qui hante la jeune femme qui finira par acheter le bar et tentera de trouver sa place. L’action se déplace dans plusieurs lieux: la mer, un bar, une station-service, une chambre, une scène de spectacle, un rideau et ce fameux mur qui bouge et qui transmet même des messages.

Le metteur en scène Matthieu Girard qui incarne aussi le rôle du guitariste admet que la tâche a été assez complexe. Celui qui, à ce jour, a mis en scène ses propres œuvres s’attaque pour la première fois à la production d’un texte d’un autre auteur dramatique.

«Ç’a été un gros travail de situer l’imaginaire de Gabriel Robichaud par rapport aux lieux de sa pièce dans une espèce de décor de théâtre. On n’est pas au cinéma, on ne peut pas changer de lieu tout le temps […]. On a juste 24 pieds de large par 36.»

Avec la scénographe Claudie Landry, ils ont travaillé d’arrache-pied pour créer un concept qui rassemble tous ces éléments. Ils ont choisi d’évoquer les lieux de manière assez concrète, de sorte que l’on peut bien suivre l’action et les changements d’espace et de temps. Il y a aussi un petit côté fantastique à la David Lynch, note Matthieu Girard qui a abordé cette œuvre un peu comme un conte ou une fable fantastique. Une ambiance d’étrangeté règne tout au long de la pièce.

Malgré le mélange des réalités, la pièce est compréhensible avec suffisamment d’indices pour nous permettre de suivre le récit, même si quelques questions restent en suspens. Par exemple, on ne sait pas trop qui est vraiment ce guitariste de passage, sauf qu’il évoque le grand amour de la Vieille au bar et qu’il cherche à composer La chanson du siècle.

Tanya Brideau et Diane Losier dans une scène de la pièce Crow Bar. – Gracieuseté: Marc Paulin

Un beau défi pour les acteurs

L’action repose beaucoup sur les épaules de la Vieille, d’Elle et du pompiste un peu naïf. Ce dernier attend l’amour de sa vie en consultant des catalogues.

Si pour les acteurs, le chemin n’est pas toujours évident, ils réussissent à rendre avec intelligence ce texte traversé par la solitude et l’attente.

La Vieille au bar, une ex-alcoolique qui a beaucoup souffert est toujours dans l’attente du retour de son grand amour et de son enfant perdu. Diane Losier souligne qu’elle n’a jamais eu à jouer ce type de rôle.

«Il y a plein de couches dans ce personnage. C’est ça qui est le fun à jouer parce que ce n’est pas unidimensionnel. Elle va dans tous les sens. À mesure que j’avance dans la vie, je me rends compte qu’on attend tous quelque chose», a exprimé la comédienne qui a été profondément touchée par cette œuvre.

La création de la pièce a débuté au printemps dernier. La mise en scène a été conçue en mode COVID-19 dans le respect des consignes sanitaires, avec distanciation physique et son lot de défis. Ils ont repris les répétitions cet automne.

À l’issue de la répétition générale mardi, ils s’estiment prêts à offrir cette œuvre au grand public. Les projections réalisées par Jonah Haché donnent de l’ampleur à la pièce et contribuent à mettre en valeur la poésie de l’œuvre.

Jason LeBlanc (Menoncle Jason) signe la musique et l’environnement sonore.

«Je suis reconnaissant»

L’auteur Gabriel Robichaud a été touché par ce qu’il a vu lors de la générale. Il a vécu toutes sortes d’émotions en voyant son texte prendre vie. La production est assez fidèle au texte.

«Je suis reconnaissant. J’ai beaucoup de bonheur, de plaisir à découvrir l’évolution et de voir ça vivre à travers ce qu’ils ont décidé d’en faire. C’est leur générosité et leur talent qui font en sorte que ça vit et ça, c’est le plus cadeau qu’on peut avoir», a confié l’auteur dramatique.

Crow Bar est présentée les 20, 21 et 22 octobre au théâtre l’Escaouette et le 26 octobre au Centre culturel de Caraquet. Rappelons que cette pièce a été publiée aux Éditions Perce-Neige au printemps dernier.